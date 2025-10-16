Фактически Трамп применил противоположную стратегии Байдена "сдерживать и успокаивать" свою – "вооружить и уничтожить". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как Трамп нашел действенную стратегию решения конфликтов?

Байден часто задерживал или ограничивал поставки критического оружия Израилю, пытаясь сдерживать его операции, что, по мнению критиков, лишало дипломатию реальной силы.

После возвращения к власти Трамп снял эти ограничения: разрешил поставки тяжелого оружия, дал Израилю возможность проводить более решительные операции и одновременно поставил перед Ираном и его региональными прокси более жесткие условия. Комбинация военного давления, финансовых мер и дипломатических усилий создала предпосылки для принятия 20-пунктового плана по прекращению войны, который согласовали Израиль и арабские государства. ХАМАС оказался в критическом положении не благодаря переговорам, а из-за сочетания давления и угрозы уничтожения.

Ту же формулу автор предлагает применить к Путину: поскольку российский лидер вряд ли добровольно откажется от агрессии, США должны заставить его сесть за стол переговоров, наложив на Россию непосильные военные и экономические расходы. И, по мнению автора, самый быстрый способ сделать это – поставки Украине Tomahawk.

Почему поставки Tomahawk являются логичным шагом со стороны США?

Крылатые ракеты открыли бы Киеву возможности наносить прицельные удары в глубине российской территории по важным военным и промышленным объектам – от крупных заводов беспилотников до авиабаз, логистических узлов, нефтеперерабатывающих предприятий и даже Керченского моста. Это нанесло бы России серьезные как военные, так и экономические потери и подтолкнуло бы Кремль к уступкам.

"Путин утверждает, что предоставление Украине крылатых ракет будет "новым этапом эскалации". Это абсурд. Путин выпустил более 2400 крылатых ракет по Украине с момента своего вторжения в 2022 году, используя их для поражения школ, детских больниц, жилых кварталов, многоквартирных комплексов и торговых центров. Предоставление Украине возможности ответить "Томагавками" не будет эскалацией. Это было бы пропорциональным ответом на эскалацию Путина", – отмечают в издании.

С "Томагавками" Украина могла бы уничтожить огромный завод беспилотников "Алабуга" в Татарстане, который производит тысячи дронов для атак на Украину. "Томагавки" также могли бы быть использованы против российских авиабаз, из которых Путин запускает крылатые ракеты и бомбы на украинские города.

В эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких заявил, что Россия поймет свое поражение только после значительных потерь на поле боя. Он отметил, что передача нового оружия и усиление санкций способны ускорить этот момент.

Теперь Путин снова пытается играть на страхе эскалации, чтобы сдержать поставки вооружений. В течение трех лет бряцание оружием заставляло Байдена замедлять поставки оружия Украине. Но Трамп, говорит автор WP, не демонстрирует намерения поддаваться такому давлению.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным