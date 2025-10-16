Фактично Трамп застосував протилежну до стратегії Байдена "стримувати і заспокоювати" свою – "озброїти і знищити". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як Трамп знайшов дієву стратегію вирішення конфліктів?

Байден часто затримував або обмежував постачання критичної зброї Ізраїлю, намагаючись стримувати його операції, що, на думку критиків, позбавляло дипломатії реальної сили.

Після повернення до влади Трамп зняв ці обмеження: дозволив постачання важкої зброї, дав Ізраїлю можливість проводити більш рішучі операції і одночасно поставив перед Іраном і його регіональними проксі жорсткіші умови. Комбінація військового тиску, фінансових заходів і дипломатичних зусиль створила передумови для прийняття 20-пунктового плану щодо припинення війни, який погодили Ізраїль і арабські держави. ХАМАС опинився в критичному становищі не завдяки перемовинам, а через поєднання тиску й загрози знищення.

Ту саму формулу автор пропонує застосувати до Путіна: оскільки російський лідер навряд чи добровільно відмовиться від агресії, США мають змусити його сісти за стіл переговорів, наклавши на Росію непосильні воєнні та економічні витрати. І, на думку автора, найшвидший спосіб зробити це – постачання Україні Tomahawk.

Чому постачання Tomahawk є логічним кроком з боку США?

Крилаті ракети відкрили б Києву можливості завдавати прицільних ударів у глибині російської території по важливих військових і промислових об’єктах – від великих заводів безпілотників до авіабаз, логістичних вузлів, нафтопереробних підприємств та навіть Керченського мосту. Це завдало б Росії серйозних як військових, так і економічних втрат і підштовхнуло б Кремль до поступок.

"Путін стверджує, що надання Україні крилатих ракет буде «новим етапом ескалації». Це абсурд. Путін випустив понад 2400 крилатих ракет по Україні з моменту свого вторгнення у 2022 році, використовуючи їх для ураження шкіл, дитячих лікарень, житлових кварталів, багатоквартирних комплексів та торгових центрів. Надання Україні можливості відповісти "Томагавками" не буде ескалацією. Це було б пропорційною відповіддю на ескалацію Путіна", – зазначають у виданні.

З "Томагавками" Україна могла б знищити величезний завод безпілотників "Алабуга" в Татарстані, який виробляє тисячі дронів для атак на Україну. "Томагавки" також могли б бути використані проти російських авіабаз, з яких Путін запускає крилаті ракети та бомби на українські міста.

В ефірі 24 Каналу політолог Валентин Гладких заявив, що Росія зрозуміє свою поразку лише після значних втрат на полі бою. Він наголосив, що передача нової зброї та посилення санкцій здатні прискорити цей момент.

Тепер Путін знову намагається грати на страху ескалації, щоб стримати постачання озброєнь. Протягом трьох років брязкання зброєю змушувало Байдена уповільнювати постачання зброї Україні. Але Трамп, каже автор WP, не демонструє наміру піддаватися такому тиску.

