Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу сказав, що Москва зрозуміє поразку лише після реальної невдачі на полі бою. Він наголосив, що передача нової зброї та посилення санкцій здатні прискорити цей момент.

Кремль може зупинити лише воєнна поразка

Політолог пояснив, що Кремль не реагує на дипломатичні сигнали чи попередження. Реальні зміни можливі лише тоді, коли війна стає збитковою і Росія втрачає ресурси. Саме тому головне завдання Заходу – посилити санкції та допомогти Україні зміцнити оборону.

Росіян не можна зупинити, прищеплюючи їм думку про неминучість поразки. Їх можна зупинити лише тоді, коли вони зазнають воєнної поразки,

– сказав Гладких.

Посилення санкційного контролю у поєднанні з нарощенням спроможностей української армії може реально вплинути на позицію Кремля. Без цього Росія продовжить війну, не усвідомлюючи її безвиході.

Західні ракети змінюють політичну динаміку

Передача Україні ракет Tomahawk має не лише військове, а й політичне значення. Така допомога є сигналом, що союзники готові підтримувати Україну до перемоги. Це також підштовхує Москву до розуміння, що воєнним шляхом досягти мети більше неможливо.

Томагавки не є дивозброєю, яка одразу змінить хід війни. Але я сподіваюся, що використання цих ракет допоможе донести до росіян просту думку – треба припинити вогонь і сідати за стіл переговорів,

– пояснив Гладких.

Він додав, що навіть обмежена кількість таких ракет може суттєво вплинути на здатність противника вести бойові дії. Руйнування російських промислових потужностей і бензинова криза вже стають для Кремля відчутним тиском.

Москва не готова до справедливих переговорів

Політолог зауважив, що навіть відчуваючи наслідки війни, Кремль навряд чи визнає поразку добровільно. Росіяни звикли діяти, коли вже зазнали удару, а не тоді, коли розуміють небезпеку. Тому, на його думку, єдиний шлях зупинити агресію – це завдати реальної поразки на полі бою.

Росіяни спочатку зазнають поразки, а вже потім усвідомлять це. Їх не можна переконати у неминучості програшу словами чи дипломатією,

– наголосив політолог.

Він пояснив, що будь-які переговори з Росією можуть мати сенс лише тоді, коли вона втратить військові можливості і політичні ресурси для продовження війни. Україна повинна вимагати гарантій безпеки, аби Кремль не використав переговори для паузи, відновлення сил і нових атак.

