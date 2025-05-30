Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
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За какое решение войны выступает Трамп
Левитт рассказала, что Трамп выступает за решение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".
Надеемся, следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки,
– добавила она.
Также журналисты попросили пресс-секретаря Белого дома объяснить заявление президента США о том, что "примерно через две недели" он сможет дать ответ, хочет ли мира глава Кремля Владимир Путин.
"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", – отметила Левитт.
К слову, спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что в Стамбул 2 июня прибудут советники по национальной безопасности Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании. Они должны провести отдельные встречи с делегациями Украины и России.