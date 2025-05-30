Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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За яке вирішення війни виступає Трамп

Левітт розповіла, що Трамп виступає за вирішення війни "за столом переговорів, а не на полі бою".

Сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки,

– додала вона.

Також журналісти попросили речницю Білого дому пояснити заяву президента США про те, що "приблизно за два тижні" він зможе дати відповідь, чи хоче миру глава Кремля Владімір Путін.

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі. Ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", – зазначила Левітт.

До слова, спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив, що до Стамбулу 2 червня прибудуть радники з національної безпеки Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони мають провести окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.