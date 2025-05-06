Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о временном премьер-министре Румынии

Временный президент Румынии Иллие Боложан назначил министра внутренних дел Каталина Предой временным премьер-министром.

Это произошло после того, как Марчел Чолаку объявил о своей отставке 5 мая. Причиной стали провальные результаты первого тура выборов президента для возглавляемой им коалиции.

Каталин Предой, согласно приказу, будет занимать должность временного премьер-министра до формирования нового правительства.

Он был членом делегации румынского парламента в Парламентской ассамблее НАТО до апреля 2017 года. Также новоназначенный премьер является временным президентом национальной либеральной партии.

Напомним, что в первом туре выборов президента Румынии победил Джордже Симион – ультраправый пророссийский политик. Он выступал против помощи оружием Украине.

Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа,

– заявлял румынский политик.

По его словам, помощь Украине невыгодна для Германии, Франции, Румынии и Польши.