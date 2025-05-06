Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Що відомо про тимчасового прем'єр-міністра Румунії

Тимчасовий президент Румунії Ілліє Боложан призначив міністра внутрішніх справ Каталіна Предою тимчасовим прем'єр-міністром.

Це сталося після того, як Марчел Чолаку оголосив про свою відставку 5 травня. Причиною стали провальні результати першого туру виборів президента для очолюваної ним коаліції.

Каталін Предою, згідно з наказом, обійматиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Він був членом делегації румунського парламенту в Парламентській асамблеї НАТО до квітня 2017 року. Також новопризначений прем'єр є тимчасовим президентом національної ліберальної партії.

Нагадаємо, що у першому турі виборів президента Румунії переміг Джордже Сіміон – ультраправий проросійський політик. Він виступав проти допомоги зброєю Україні.

Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа,

– заявляв румунський політик.

За його словами, допомога Україні невигідна для Німеччини, Франції, Румунії та Польщі.