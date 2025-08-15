Кадры со встречи американского и российского лидеров собрал 24 Канал.
Есть ли журналисты на встрече Путина и Трампа?
В Анкоридже на Аляске 15 августа начались переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. После встречи в аэропорту, лидеры отправились на место проведения саммита.
Через некоторое время президенты прибыли на место встречи, где были журналисты и представители различных медиа. Впоследствии сетью начали распространяться видео, на которых слышно, как медийщиков выгоняют из комнаты переговоров.
Встреча будет проходить не лицом к лицу, как сообщалось ранее, а "три на три". Перед началом в зале царила нехарактерная тишина. Ее прервали слова "спасибо пресса", а затем вроде – "все покиньте комнату".
Отмечается, что президенты не сказали ни одного слова в присутствии корреспондентов.
К слову, после прибытия Путина в аэропорт, журналисты спросили его о гибели гражданских. Российский диктатор не отреагировал, сделав, вид, что ничего не слышит из-за шума.