Кадры со встречи американского и российского лидеров собрал 24 Канал.

Есть ли журналисты на встрече Путина и Трампа?

В Анкоридже на Аляске 15 августа начались переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. После встречи в аэропорту, лидеры отправились на место проведения саммита.

Через некоторое время президенты прибыли на место встречи, где были журналисты и представители различных медиа. Впоследствии сетью начали распространяться видео, на которых слышно, как медийщиков выгоняют из комнаты переговоров.

Как выглядит комната для переговоров на Аляске: смотрите видео

Встреча будет проходить не лицом к лицу, как сообщалось ранее, а "три на три". Перед началом в зале царила нехарактерная тишина. Ее прервали слова "спасибо пресса", а затем вроде – "все покиньте комнату".

Тишина в зале перед началом переговоров Трампа и Путина: смотрите видео

Отмечается, что президенты не сказали ни одного слова в присутствии корреспондентов.

К слову, после прибытия Путина в аэропорт, журналисты спросили его о гибели гражданских. Российский диктатор не отреагировал, сделав, вид, что ничего не слышит из-за шума.