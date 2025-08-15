Кадри з зустрічі американського та російського лідерів зібрав 24 Канал.

Дивіться також Кремль зібрав цікаву делегацію на Аляску: політолог припустив, на що сподівається Путін

Чи є журналісти на зустрічі Путіна і Трампа?

У Анкориджі на Алясці 15 серпня розпочалися перемовини між російським диктатором Володимиром Путіним і американським президентом Дональдом Трампом. Після зустрічі в аеропорту, лідери вирушили на місце проведення саміту.

За деякий час президенти прибули на місце зустрічі, де були журналісти та представники різних медіа. Згодом мережею почали ширитись відео, на яких чутно, як медійників виганяють із кімнати перемовин.

Як виглядає кімната для переговорів на Алясці: дивіться відео

Зустріч буде проходити не віч-на-віч, як повідомлялось раніше, а "три на три". Перед початком у залі панувала нехарактерна тиша. Її перервали слова "дякуємо преса", а потім на кшталт – "усі покиньте кімнату".

Тиша у залі перед початком перемовин Трампа і Путіна: дивіться відео

Зазначається, що президенти не сказали жодного слова за присутності кореспондентів.

До слова, після прибуття Путіна в аеропорт, журналісти запитали його про загибель цивільних. Російський диктатор не відреагував, удавши, що нічого не чує через шум.