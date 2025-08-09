Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, заметив, что никто не против того, чтобы достичь прекращения огня и в конце концов устойчивого мира. Но при этом важно защитить интересы Украины. Не может быть такого, чтобы контроль над государством и суверенитет оказался под угрозой.

Чем опасна встреча Трампа и Путина?

Как отметил Чалый, встреча Трампа и Путина в ближайшее время опасна для Украины. Российский диктатор может переиграть президента США, что последний вообще выйдет из этой "игры". Также европейские партнеры не в курсе деталей самой встречи. И они не имеют пока конкретной сформированной позиции.

Встреча готовится уже несколько месяцев. Было много обсуждений в разных форматах и по глобальным вопросам, относительно стратегического ядерного оружия; коммерческих вопросов и т.д. Европейские партнеры не были в курсе всего. Сейчас им нужно время, что согласовать общую с нами позицию. И со Штатами надо поговорить,

– сказал Чалый.

Россия пока не в таком ослабленном состоянии, чтобы говорить о мире. Главное, чтобы Трамп и Путин не сформировали позицию по войне, которая выгодна только им обоим.

Было бы нужно сначала организовать встречу США с Украиной и европейскими партнерами. Далее уже с общим мандатом с учетом позиции нашего государства выходить на Путина.

Создается впечатление, что мы немного теряем фокус внимания. Все начинают вокруг динамичнее двигаться. Надо восстановить баланс. Россия взяла инициативу. У них уже загорелись глаза, хотя до того были грустные и поникшие. Они понимают, что для них может что-то созреть. Поэтому надо быть осторожными. Они часто потом не выполняют договоренности. И врут даже в процессе подготовки. Я не верю россиянам,

– отметил Чалый.

Добавим, сначала СМИ сообщали, что Путин якобы готов пойти на прекращение огня, но Украина должна выйти из Донецкой области. Потом были сообщения, что Уиткофф неправильно понял россиян. Они на самом деле не изменили позицию и хотят 5 украинских регионов, как и раньше.