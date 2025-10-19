Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какую стратегию выбрал Дональд Трамп?

Решение Трампа организовать еще один громкий саммит с Путиным не лишено рисков. Предыдущая встреча с российским диктатором завершилась без конкретных результатов и была воспринята как дипломатическая победа Москвы.

В WSJ отмечают, что Трамп до сих пор не проявлял желания усиливать давление на Путина, и критики президента опасаются, что еще один саммит только даст России больше времени для реализации своих военных планов.

По словам представителей администрации, чтобы подготовить почву для соглашения, США планируют провести больше встреч на более низком уровне, чем перед переговорами на Аляске. Делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, который заменит специального посланника Стива Уиткоффа. Эту замену положительно восприняли как украинские, так и европейские чиновники.

Даже внутри администрации обращают внимание на нежелание Трампа усиливать давление на Путина, который пока не проявил готовности идти на уступки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву,

– пишет WSJ, сославшись на неназванного чиновника.

Бывший помощник государственного секретаря США по вопросам Европы Дэниел Фрид отметил, что Соединенные Штаты имеют инструменты для усиления экономического и военного давления на Россию, однако пока их не применяют.

На какие шаги идет президент США?