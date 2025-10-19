Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Яку стратегію обрав Дональд Трамп?

Рішення Трампа організувати ще один гучний саміт із Путіним не позбавлене ризиків. Попередня зустріч із російським диктатором завершилася без конкретних результатів і була сприйнята як дипломатична перемога Москви.

У WSJ зазначають, що Трамп досі не виявляв бажання посилювати тиск на Путіна, і критики президента побоюються, що ще один саміт лише дасть Росії більше часу для реалізації своїх воєнних планів.

За словами представників адміністрації, щоб підготувати ґрунт для угоди, США планують провести більше зустрічей на нижчому рівні, ніж перед переговорами на Алясці. Делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо, який замінить спеціального посланця Стіва Віткоффа. Цю заміну позитивно сприйняли як українські, так і європейські посадовці.

Навіть усередині адміністрації звертають увагу на небажання Трампа посилювати тиск на Путіна, який поки що не виявив готовності йти на поступки. Білий дім чинить більший тиск на Київ, ніж на Москву,

– пише WSJ, пославшись на неназваного чиновника.

Колишній помічник державного секретаря США з питань Європи Деніел Фрід зазначив, що Сполучені Штати мають інструменти для посилення економічного та військового тиску на Росію, однак наразі їх не застосовують.

На які кроки йде президент США?