Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

К теме Время от времени будут возникать разные варианты: где все же может состояться встреча Путина и Трампа

Почему Москва не хочет встречи Путина, Трампа и Зеленского в Риме?

Среди возможных мест проведения саммита сначала называли Рим – эту локацию упоминал телеканал Fox News. Трамп даже спрашивал у премьера Италии Джорджии Мелони, готова ли ее страна принять переговоры, и та согласилась. Впоследствии идею поддержали Франция, Германия, Великобритания, Финляндия. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил полную поддержку этой идее.

Но Россия была против – Кремль считает Италию "слишком дружественной к Киеву". Поэтому сейчас рассматривают другие варианты – Венгрию, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты. Сам Путин упомянул об ОАЭ во время последних комментариев.

По информации Bloomberg, встреча Путина и Трампа не ограничится общими словами о войне. Планируется обсуждение конкретных условий прекращения боевых действий или, как минимум, перемирия. Москва хочет, чтобы Украина уступила не только Крым, но и весь Донбасс, включая Донецкую и Луганскую области. В ответ российские войска якобы могли бы остановить наступление на юге – в Херсонской и Запорожской областях, где сейчас контролируют побережье Азовского моря.

В то же время Трамп пытается убедить Киев и союзников в Европе поддержать его инициативу. Однако непонятно, как он собирается решить сложные вопросы – вступление Украины в НАТО, требования Киева о гарантиях безопасности или вопрос снятия санкций с России. Особенно сложная тема – судьба 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных на Западе.

Трамп в своих последних комментариях был сдержанным. На вопрос, введет ли новые санкции против России, он ответил: "Это будет зависеть от Путина – увидим, что он скажет".

Осторожными остаются и в Москве. Кремль и МИД России воздерживаются от публичных заявлений, тогда как Путин проводит консультации по телефону – в частности с лидером Китая Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди и своим союзником Александром Лукашенко.

Китайская сторона выразила поддержку мирному урегулированию. По словам Си, Китай положительно оценивает диалог между Россией и США, если он приблизит политическое решение войны в Украине.