Чому Москва не хоче зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського у Римі?

Серед можливих місць проведення саміту спочатку називали Рим – цю локацію згадував телеканал Fox News. Трамп навіть запитував у прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, чи готова її країна прийняти перемовини, і та погодилася. Згодом ідею підтримали Франція, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія. Президент України Володимир Зеленський також висловив повну підтримку цій ідеї.

Але Росія була проти – Кремль вважає Італію "надто дружньою до Києва". Тому зараз розглядають інші варіанти – Угорщину, Швейцарію та Об'єднані Арабські Емірати. Сам Путін згадав про ОАЕ під час останніх коментарів.

За інформацією Bloomberg, зустріч Путіна й Трампа не обмежиться загальними словами про війну. Планується обговорення конкретних умов припинення бойових дій або, щонайменше, перемир'я. Москва хоче, щоб Україна поступилася не лише Кримом, а й усім Донбасом, включно з Донецькою та Луганською областями. У відповідь російські війська нібито могли б зупинити наступ на півдні – в Херсонській і Запорізькій областях, де зараз контролюють узбережжя Азовського моря.

Водночас Трамп намагається переконати Київ і союзників у Європі підтримати його ініціативу. Проте незрозуміло, як він збирається розв'язати складні питання – вступ України до НАТО, вимоги Києва про гарантії безпеки чи питання зняття санкцій із Росії. Особливо складна тема – доля 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених на Заході.

Трамп у своїх останніх коментарях був стриманим. На запитання, чи запровадить нові санкції проти Росії, він відповів: "Це залежатиме від Путіна – побачимо, що він скаже".

Обережними залишаються й у Москві. Кремль та МЗС Росії утримуються від публічних заяв, тоді як Путін проводить консультації телефоном – зокрема з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прем'єром Індії Нарендрою Моді та своїм союзником Олександром Лукашенком.

Китайська сторона висловила підтримку мирному врегулюванню. За словами Сі, Китай позитивно оцінює діалог між Росією і США, якщо він наблизить політичне розв'язання війни в Україні.