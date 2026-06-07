Об этом сообщила Армянская служба "Радио Свобода".

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Что известно о решении комиссии и пророссийской партии?

В ЦИК объяснили, что отменить допуск к выборам партии или блока можно только в случае, если после регистрации будет доказана подделка представленных документов. При этом такие нарушения должны быть подтверждены решением суда.

В комиссии заявили, что в отношении "Сильной Армении" таких оснований нет. В то же время лишить регистрации может только суд, если установит, что она или ее кандидаты причастны к нарушениям избирательного законодательства.

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На заседании лидер партии "Республика" Арам Саргсян обвинил "Сильную Армению" в подкупе избирателей, а также создании для граждан "скрытой материальной заинтересованности".

В заявлении также ссылались на отчеты наблюдательных организаций и публикации в медиа. В частности речь шла о якобы двойном гражданстве лидера списка Нарека Карапетяна, однако это не было подтверждено.

Также заявители указывали, что блок выдвинул кандидатом в премьер-министры Самвела Карапетяна, который из-за двойного гражданства не может занимать эту должность.

Партия "Республика" впоследствии обратилась в ЦИК с просьбой получить данные от Антикоррупционного комитета, Генпрокуратуры и Службы нацбезопасности в отношении лиц, которые фигурируют в делах о подкупе избирателей, однако комиссия отклонила ходатайство.

Партия "Сильная Армения" все время отрицала все обвинения, а представители блока назвали заявления "полным абсурдом".

Что известно о партии "Сильная Армения"?

"Сильная Армения" – политический блок в Армении, создан 8 декабря 2025 года и сначала назывался "провирменским". Однако 16 января 2026 года он был переименован. Лидером партии является российско-армянской бизнесмен Самвел Карапетян.

Сам Карапетян не может лично баллотироваться на выборах, поскольку он не соответствует юридическому требованию постоянного проживания в Армении, однако представители блока часто ссылаются на его "способности, ресурсы и опыт".

В партии неоднократно заявляли, что основной целью блока является укрепление внутренней и внешней политики Армении. Перед выборами 2026 года партия заняла 2 место в соцопросах среди населения.