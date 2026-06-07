Про це повідомила Вірменська служба "Радіо Свобода".

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Що відомо про рішення комісії та проросійську партію?

У ЦВК пояснили, що скасувати допуск до виборів партії або блоку можна лише у випадку, якщо після реєстрації буде доведено підробку поданих документів. При цьому такі порушення мають бути підтверджені рішенням суду.

У комісії заявили, що щодо "Сильної Вірменії" таких підстав немає. Водночас позбавити реєстрації може лише суд, якщо встановить, що вона або її кандидати причетні до порушень виборчого законодавства.

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На засіданні лідер партії "Республіка" Арам Саргсян звинуватив "Сильну Вірменію" у підкупі виборців, а також створенні для громадян "прихованої матеріальної зацікавленості".

У заяві також посилалися на звіти спостережних організацій і публікації в медіа. Зокрема йшлося про нібито подвійне громадянство лідера списку Нарека Карапетяна, однак це не було підтверджено.

Також заявники вказували, що блок висунув кандидатом у прем'єр-міністри Самвела Карапетяна, який через подвійне громадянство не може обіймати цю посаду.

Партія "Республіка" згодом звернулася до ЦВК з проханням отримати дані від Антикорупційного комітету, Генпрокуратури та Служби нацбезпеки щодо осіб, які фігурують у справах про підкуп виборців, проте комісія відхилила клопотання.

Партія "Сильна Вірменія" увесь час заперечувала усі звинувачення, а представники блоку назвали заяви "повним абсурдом".

Що відомо про партію "Сильна Вірменія"?

"Сильна Вірменія" – політичний блок у Вірменії, створений 8 грудня 2025 року і спочатку називався "провірменським". Проте 16 січня 2026 року його було перейменовано. Лідером партії є російсько-вірменській бізнесмен Самвел Карапетян.

Сам Карапетян не може особисто балотуватися на виборах, оскільки він не відповідає юридичній вимозі постійного проживання у Вірменії, проте представники блоку часто посилаються на його "здібності, ресурси та досвід".

У партії неодноразово заявляли, що основною метою блоку є зміцнення внутрішньої та зовнішньої політики Вірменії. Перед виборами 2026 року партія посіла 2 місце в соцопитуваннях серед населення.