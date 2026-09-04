Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала уточнил, что принятие санкционного документа не обязывает президента США немедленно вводить ограничения, а лишь предоставляет ему такое право.
Высокие пошлины могут ударить по экономике США
По словам руководителя Центра общественной аналитики, Трампу ничто не мешало вводить пошлины против партнеров России и раньше, однако он сознательно воздерживается от этого шага.
Он указал на то, что правовая система Соединенных Штатов Америки и демократы борются против права Трампа использовать пошлины для "межгосударственного рэкета". По его словам, принятие этого законопроекта фактически откроет для американского лидера новые возможности и полностью развяжет ему руки в этом вопросе. Он отметил, что тогда президент США сможет с помощью пошлин шантажировать любую страну.
Клочок отметил, что возможное введение высоких пошлин является скорее политическим шумом, чем реалистичным инструментом. Применение пошлин в размере 500% в отношении третьих стран (покупателей энергоресурсов России) способно нанести сокрушительный удар по самой американской экономике.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Трамп поставит свою экономику на лопатки. Он уже это сделал. Да, США развиваются, но не такими темпами, как могло бы быть. У них большой ВВП, даже больше, чем у европейских стран. Однако это существенно усложняет жизнь простым американцам. Инфляция, цены растут,
– подчеркнул Клочок.
Он добавил, что демократы не поддерживают этот законопроект по этой причине. А рядовой американец сейчас, по его словам, перед выборами в США осознает последствия такого решения, поэтому, скорее всего, поддерживает вариант непринятия этого документа, нежели его одобрения.
Вашингтон и Брюссель не действуют синхронно
Руководитель Центра общественной аналитики подчеркнул, что для оказания эффективного давления на Москву необходима согласованная политика между США и Евросоюзом. Однако из-за противоречивых решений американского лидера одновременное сотрудничество с европейцами сейчас отсутствует.
Совершенно другие результаты были бы, если бы Брюссель и Вашингтон сотрудничали в части санкционной политики синхронно. Но такого взаимодействия нет, в том числе из-за невежества Дональда Трампа не только в вопросах таможенной политики, но и внешней,
– подытожил Клочок.
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