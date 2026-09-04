Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала уточнил, что принятие санкционного документа не обязывает президента США немедленно вводить ограничения, а лишь предоставляет ему такое право.

Высокие пошлины могут ударить по экономике США

По словам руководителя Центра общественной аналитики, Трампу ничто не мешало вводить пошлины против партнеров России и раньше, однако он сознательно воздерживается от этого шага.

Он указал на то, что правовая система Соединенных Штатов Америки и демократы борются против права Трампа использовать пошлины для "межгосударственного рэкета". По его словам, принятие этого законопроекта фактически откроет для американского лидера новые возможности и полностью развяжет ему руки в этом вопросе. Он отметил, что тогда президент США сможет с помощью пошлин шантажировать любую страну.

Клочок отметил, что возможное введение высоких пошлин является скорее политическим шумом, чем реалистичным инструментом. Применение пошлин в размере 500% в отношении третьих стран (покупателей энергоресурсов России) способно нанести сокрушительный удар по самой американской экономике.

Трамп поставит свою экономику на лопатки. Он уже это сделал. Да, США развиваются, но не такими темпами, как могло бы быть. У них большой ВВП, даже больше, чем у европейских стран. Однако это существенно усложняет жизнь простым американцам. Инфляция, цены растут,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что демократы не поддерживают этот законопроект по этой причине. А рядовой американец сейчас, по его словам, перед выборами в США осознает последствия такого решения, поэтому, скорее всего, поддерживает вариант непринятия этого документа, нежели его одобрения.

Вашингтон и Брюссель не действуют синхронно

Руководитель Центра общественной аналитики подчеркнул, что для оказания эффективного давления на Москву необходима согласованная политика между США и Евросоюзом. Однако из-за противоречивых решений американского лидера одновременное сотрудничество с европейцами сейчас отсутствует.

Совершенно другие результаты были бы, если бы Брюссель и Вашингтон сотрудничали в части санкционной политики синхронно. Но такого взаимодействия нет, в том числе из-за невежества Дональда Трампа не только в вопросах таможенной политики, но и внешней,

– подытожил Клочок.

О вероятности принятия законопроекта о санкциях в США: смотрите видео