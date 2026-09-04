Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу уточнив, що ухвалення санкційного документа не зобов'язує президента США негайно вводити обмеження, а лише надає йому таке право.
Високі мита можуть вдарити по економіці США
За словами керівника Центру громадської аналітики, Трампу нічого не заважало запроваджувати мита проти партнерів Росії й раніше, однак він свідомо утримується від цього кроку.
Він вказав на те, що правова система Сполучених Штатів Америки й демократи борються проти права Трампа використовувати мита для "міждержавного рекету". З його слів, ухвалення цього законопроєкту фактично відкриє для американського лідера нові можливості й розв'яже повністю руки в цьому питанні. Він зауважив на тому, що тоді президент США зможе митами шантажувати будь-яку країну.
Клочок зазначив, що можливе запровадження високих мит є швидше політичним шумом, аніж реалістичним інструментом. Застосування мит у розмірі 500% проти третіх країн (покупців енергоресурсів Росії), здатне завдати нищівного удару по самій американській економіці.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Трамп покладе на лопатки свою економіку. Він вже її поклав. Так, США розвиваються, але не такими темпами, як то могло б бути. В них ВВП великий, навіть більше порівняно з європейськими країнами. Однак це суттєво ускладнює життя простим американцям. Інфляція, ціни зростають,
– підкреслив Клочок.
Він додав, що демократи не підтримують цей законопроєкт з цієї причини. А пересічний американець нині, з його слів, перед виборами в США усвідомлює наслідки такого рішення, тому ймовірніше, що підтримує варіант не ухвалення цього документу, аніж його схвалення.
Вашингтон і Брюссель не діють синхронно
Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що для дієвого тиску на Москву необхідна узгоджена політика між США та Євросоюзом. Проте через суперечливі рішення американського лідера одночасна співпраця з європейцями зараз відсутня.
Абсолютно інші результати були б, якби Брюссель і Вашингтон співпрацювали в частині санкційної політики синхронно. Але такої взаємодії немає, в тому числі через невігластво Дональда Трампа не лише в питаннях митної політики, а і зовнішньої,
– підсумував Клочок.
Про ймовірність ухвалення санкційного законопроєкту в США: дивіться відео