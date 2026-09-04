Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу уточнив, що ухвалення санкційного документа не зобов'язує президента США негайно вводити обмеження, а лише надає йому таке право.

Високі мита можуть вдарити по економіці США

За словами керівника Центру громадської аналітики, Трампу нічого не заважало запроваджувати мита проти партнерів Росії й раніше, однак він свідомо утримується від цього кроку.

Він вказав на те, що правова система Сполучених Штатів Америки й демократи борються проти права Трампа використовувати мита для "міждержавного рекету". З його слів, ухвалення цього законопроєкту фактично відкриє для американського лідера нові можливості й розв'яже повністю руки в цьому питанні. Він зауважив на тому, що тоді президент США зможе митами шантажувати будь-яку країну.

Клочок зазначив, що можливе запровадження високих мит є швидше політичним шумом, аніж реалістичним інструментом. Застосування мит у розмірі 500% проти третіх країн (покупців енергоресурсів Росії), здатне завдати нищівного удару по самій американській економіці.

Трамп покладе на лопатки свою економіку. Він вже її поклав. Так, США розвиваються, але не такими темпами, як то могло б бути. В них ВВП великий, навіть більше порівняно з європейськими країнами. Однак це суттєво ускладнює життя простим американцям. Інфляція, ціни зростають,

– підкреслив Клочок.

Він додав, що демократи не підтримують цей законопроєкт з цієї причини. А пересічний американець нині, з його слів, перед виборами в США усвідомлює наслідки такого рішення, тому ймовірніше, що підтримує варіант не ухвалення цього документу, аніж його схвалення.

Вашингтон і Брюссель не діють синхронно

Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що для дієвого тиску на Москву необхідна узгоджена політика між США та Євросоюзом. Проте через суперечливі рішення американського лідера одночасна співпраця з європейцями зараз відсутня.

Абсолютно інші результати були б, якби Брюссель і Вашингтон співпрацювали в частині санкційної політики синхронно. Але такої взаємодії немає, в тому числі через невігластво Дональда Трампа не лише в питаннях митної політики, а і зовнішньої,

– підсумував Клочок.

Про ймовірність ухвалення санкційного законопроєкту в США: дивіться відео