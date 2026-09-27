С такими заявлениями Меланшон выступил во время предвыборной пресс-конференции 23 сентября, пишет Le Monde.

Что известно о скандале во Франции вокруг ударов Украины по России?

Слова Меланшона подверглись критике со стороны представителей других французских политических сил, в частности левого лагеря.

Кандидат от "зеленых" Марин Тонделье подчеркнула , что Украина – это демократическое государство, на которое Россия напала еще в 2014 году. По ее словам, нельзя ставить агрессора и жертву в один ряд.

Центрист Рафаэль Глюксман также заявил, что мир не означает подчинение государству, которое начинает войны.

На следующий день Меланшон попытался объяснить свои слова. Он заявил, что намеренно спровоцировал дискуссию, чтобы привлечь внимание к этой теме.

В то же время политик не отказался от своей позиции и предложил поэтапную деэскалацию, предполагающую отказ от дальнобойных ударов.

При этом Меланшон выразил поддержку выводу российских войск из Украины.

Он также заявил, что нельзя заставлять ни Россию, ни Украину "терять лицо".

В Le Monde отмечают, что такая позиция Меланшона вызывает вопросы относительно его возможной политики в отношении Украины в случае победы на президентских выборах 2027 года.

В партии политика пытались объяснить его позицию. Депутат LFI Клеманс Гетте напомнила, что партия с самого начала осуждала российское вторжение. В то же время она отметила, что удары по Москве, по мнению LFI, не способствуют деэскалации.

Отметим, что представители LFI заявляли о готовности продолжать оказывать помощь Украине до окончания российской агрессии.

Впрочем, в ноябре 2022 года депутаты партии воздержались при голосовании за резолюцию в поддержку Украины, а в марте 2024 года LFI выступила против соглашения о безопасности между Францией и Украиной.

Президентские выборы во Франции

Президентские выборы во Франции должны состояться в 2027 году после завершения двух сроков полномочий Эммануэля Макрона.

Одной из главных тем кампании остается война России против Украины.

В частности, кандидат Марин Ле Пен ранее заявляла о намерении прекратить военную помощь Киеву в случае прихода к власти.

В то же время впоследствии она выступила с критикой Москвы и заявила, что Россия не имеет права определять внешнюю политику Франции.