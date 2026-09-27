Такі заяви Меланшон зробив під час передвиборчої пресконференції 23 вересня, пише Le Monde.

Що відомо про скандал у Франції навколо ударів України по Росії?

Слова Меланшона розкритикували представники інших французьких політичних сил, зокрема лівого табору.

Кандидатка від "зелених" Марін Тондельє наголосила, що Україна є демократією, на яку Росія напала ще у 2014 році. За її словами, не можна ставити агресора та жертву в один ряд.

Центрист Рафаель Глюксман також заявив, що мир не означає підкорення державі, яка розпочинає війни.

Наступного дня Меланшон спробував пояснити свої слова. Він заявив, що навмисно спровокував дискусію, щоб привернути увагу до теми.

Водночас політик не відмовився від своєї позиції та запропонував поетапну деескалацію, яка передбачає відмову від далекобійних ударів.

При цьому Меланшон висловив підтримку виведенню російських військ з України.

Він також заявив, що не можна змушувати ані Росію, ані Україну "втрачати обличчя".

У Le Monde зазначають, що така позиція Меланшона викликає питання щодо його можливої політики стосовно України у разі перемоги на президентських виборах 2027 року.

У партії політика намагалися пояснити його позицію. Депутатка LFI Клеманс Гетте нагадала, що партія від початку засуджувала російське вторгнення. Водночас вона зазначила, що удари по Москві, на думку LFI, не сприяють деескалації.

Зауважимо, що представники LFI заявляли про готовність продовжувати допомогу Україні до завершення російської агресії.

Втім, у листопаді 2022 року депутати партії утрималися під час голосування за резолюцію на підтримку України, а у березні 2024 року LFI виступила проти безпекової угоди між Францією та Україною.

Вибори президента Франції

Президентські вибори у Франції мають відбутися у 2027 році після завершення двох каденцій Еммануеля Макрона.

Однією з головних тем кампанії залишається війна Росії проти України.

Зокрема, кандидатка Марін Ле Пен раніше заявляла про намір припинити військову допомогу Києву в разі приходу до влади.

Водночас згодом вона виступила з критикою Москви та заявила, що Росія не має права визначати зовнішню політику Франції.