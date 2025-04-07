"Розбудила Європу": Рубіо зробив нову заяву щодо війни в Україні
- Марко Рубіо заявив, що війна в Україні та тиск Трампа змушують європейські країни збільшувати витрати на оборону.
- Рубіо наголосив, що США продовжують активно брати участь у посиленні НАТО, але європейські партнери також мають підвищити свої оборонні можливості.
США хочуть, аби європейські країни витрачали більше коштів на оборону. Марко Рубіо заявив, що є дві речі, які змусять союзників це робити.
Рубіо зауважив, що США залучені в НАТО "більше, ніж будь-коли". Держсекретар наголосив, що для посилення Альянсу потрібне окреме зміцнення кожного з його членів, передає 24 Канал.
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Що змусить європейців витрачати більше на оборону
Посадовець наголосив, що США й надалі планують брати активну участь у посиленні Альянсу. Але й європейські партнери мають збільшити власні спроможності.
На думку Рубіо, дві речі змусять Європу витрачати на оборону більше. Перше – це війна в Україні, яка "розбудила" багатьох щодо "справжніх загроз і справжньої війни". Друге – це тиск президента Трампа.
Держсекретар США висловив сподівання, що під час зустрічі у Гаазі лідери країн Європи нададуть тверді зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону.
Довідка: Саміт НАТО відбудеться в Гаазі 24 – 26 червня 2025 року.
Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте відреагував на ідею італійської прем'єрки Джорджії Мелоні, яка запропонувала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну без членства в Альянсі.