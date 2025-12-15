США вірять, що Росія прийме "дуже сильні гарантії безпеки" для України, – Le Monde

Сполучені Штати переконані у тому, що Росія погодиться прийняти проєкт мирної угоди, який передбачатиме "дуже сильні гарантії безпеки" для України.

Відповідне питання українська та американська сторони детально обговорили у Берліні. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на високопосадовця США, передає 24 Канал.

Дивіться також На мирних переговорах треба досягти 5 цілей: Мерц назвав їх

У чому переконані США щодо гарантій?

За результатами переговорів сторін у Берліні виник проєкт мирної угоди, яка начебто передбачає надання "дуже сильних гарантій безпеки" для України, подібні до тих, що передбачені статтею 5 договору НАТО.

Усе, що, на нашу думку, потрібне українцям, щоб почуватися в безпеці, включено в частину проєкту угоди,

– заявив він.

За його словами, Росія "прийме" проєкт угоди, зокрема, і цю обіцянку гарантій безпеки, щодо якої він не навів конкретних подробиць, але запевнив, що Україна та європейські лідери були нею дуже задоволені.

Водночас інший американський переговорник, попередив, що ці гарантії безпеки для України, деталі стосовно яких станом на зараз не розголошуються, нібито "не будуть розглядатися безкінечно" сторонами.

Що відомо про обговорення гарантій?