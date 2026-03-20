"Щиро розкаювався": особистий адвокат Епштейна запевняє, що нічого не знав про його злочини
- Особистий адвокат Джеффрі Епштейна, Даррен Індайк, заявив Конгресу США, що нічого не знав про злочини свого клієнта.
- Адвокат жертв Епштейна, Джеймс Марш, вважає підозрілою необізнаність Індайка про злочини.
Розслідування злочинів Джеффрі Епштейна триває. Представники Конгресу США допитали його особистого адвоката покійного фінансиста – Даррена Індайка.
19 березня Комітет з нагляду Палати представників заслухав свідчення Даррена Індайка, який вів юридичні справи та управляв майном Епштейна. Юрист запевняв, що нічого не знав про неправомірні дії свого клієнта. Про це пише BBC.
Що сказав адвокат Епштейна про його злочини?
Індайк заявив, що ніколи не спілкувався з Епштейном у неформальній обстановці. Він додав, що жодна жінка ніколи його не звинувачувала у сексуальному насильстві або в тому, що він був його свідком.
Також Індайк сказав, що жодна жінка не повідомляла йому про випадки насильства з боку Епштейна. Він назвав себе "одним із багатьох адвокатів, до яких фінансист регулярно звертався".
Індайк, який познайомився з Епштейном у 1996 році, повідомив комітету, що його клієнт "мав спустошений вигляд і щиро розкаювався" після того, як у 2008 році визнав провину у залученні неповнолітньої до проституції.
Він наполягав, що не знав, що хтось із залучених був неповнолітнім. Я повірив йому і помилився, вважаючи, що Епштейн більше не вчинятиме злочинів,
– сказав Індайк.
Джеймс Марш, адвокат, який представляє кількох потерпілих, назвав тривожною і підозрілою необізнаність Індайка щодо злочинів Епштейна, адже він був його давнім адвокатом.
Його (Індайка – 24 Канал) свідчення лише підкреслюють, наскільки багато ще залишається прихованим про широку мережу людей, які сприяли цим злочинам протягом десятиліть,
– сказав Марш.
Останні новини щодо справи Епштейна
Міністерство юстиції США оприлюднило протоколи інтерв'ю ФБР із жінкою, яка стверджує, що Трамп домагався її, коли вона була підлітком. Трамп заперечує звинувачення, а прессекретарка Білого дому назвала їх "абсолютно безпідставними".
Білл Клінтон дав закриті свідчення в Конгресі щодо своїх контактів з Джеффрі Епштейном. Він заявив, що "не бачив нічого, що викликало б занепокоєння", і заперечив будь-які неправомірні дії.
Українська модель, ідентифікована як Настя Н., допомагала Джеффрі Епштейну підшуковувати дівчат, отримуючи від нього фінансову підтримку. Епштейн оплачував їй авіаквитки, навчальні курси, ноутбук та переказував кошти.
Влада штату Нью-Мексико почала обшуки на ранчо Ранчо Зорро, яке належало Джеффрі Епштейн. Раніше цей маєток майже не перевіряли, хоча є підозри, що там відбувалися злочини. Розслідування відновили після публікації нових матеріалів справи. За словами жертв, саме на цьому ранчо Епштейн роками знущався з дівчат. Також перевіряють інформацію про можливі поховання на території. Водночас експерти сумніваються, що через багато років вдасться знайти вагомі докази. Але обшуки можуть підтвердити правдивість свідчень потерпілих.