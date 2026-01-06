США можуть встановити контроль над Гренландією вже в найближчі місяці, – Politico

За повідомленнями ЗМІ, такий сценарій вважають "реальним і серйозним" низка експертів і посадовців. У США серйозно налаштовані на те, щоб контролювати острів найближчим часом.

Білий дім не виключає застосування військового втручання. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Коли США можуть захопити Гренландію?

За даними журналістів, активізація дій Вашингтона може відбутися напередодні проміжних виборів у США в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня.

Водночас на думку співрозмовників Politico, США, ймовірно, не застосовуватимуть пряме військове втручання, а зроблять ставку на політичну кампанію впливу. Зокрема, спроби підкупу місцевих політичних еліт.

Експерти застерігають, що можливе встановлення контролю над Гренландією здатне спричинити серйозний розкол серед союзників по НАТО та ЄС – навіть глибший, ніж питання підтримки України. При цьому Копенгаген, імовірно, не отримає такої ж міжнародної солідарності, як Київ.

Що кажуть у Білому домі?

На цьому тлі заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер заявив, що Вашингтон наполягає на входженні Гренландії до складу США, як елемента американської системи безпеки.

Він відмовився прямо виключити можливість силового сценарію, поставивши під сумнів законність контролю Данії над островом. Міллер наголосив, що позиція щодо необхідності приєднання Гренландії до США є офіційною для нинішньої адміністрації та зберігається ще з часів попереднього президентства Дональда Трампа.

Він також заявив, що Сполучені Штати як провідна сила НАТО мають забезпечувати безпеку Арктичного регіону й інтереси Альянсу, а тому вважають Гренландію стратегічно необхідною.

Ми – наддержава, і за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава,

– сказав він.

Чому США не полишають спроб контролювати острів?