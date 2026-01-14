Рубіо доручили підготувати пропозицію про "купівлю" Гренландії: ЗМІ дізналися суму

Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться віддати до 700 мільярдів доларів, якщо вони зможуть досягти мети президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії. Держсекретарю США Марку Рубіо вже доручили підготувати відповідну пропозицію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Чому Гренландія може обійтися США у 700 мільярдів доларів?

За даними видання, оцінку ситуації проводили американські вчені та колишні посадовці в межах планування ідеї Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії. Йдеться про острів площею близько 2 166 000 квадратних метрів, який Трамп розглядає як стратегічний буфер в Арктиці проти головних суперників США.

Вартість такого проєкту може перевищити половину річного бюджету Міністерства оборони США, що викликало серйозне занепокоєння як у Європі, так і в Конгресі. Особливо на тлі заяв Трампа про можливе захоплення Гренландії після його наказу провести військову операцію з метою затримання президента Венесуели та його дружини.

Гренландія, яка має напівавтономний статус у складі Королівства Данія, неодноразово відкидали заяви Трампа про те, що США отримають острів "так чи інакше". Водночас високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що держсекретар Марко Рубіо отримав доручення вже найближчими тижнями підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії у Данії. За словами співрозмовника, це один із пріоритетів Трампа.

Уже 14 січня Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс мають зустрітися з представниками Данії та Гренландії, які прибули до Вашингтона, щоб з’ясувати справжні наміри та можливі пропозиції американської сторони. Ці переговори відбуваються після попередніх контактів на нижчому рівні між Данією, Гренландією та Радою національної безпеки Білого дому.

Я із задоволенням уклав би з ними угоду. Це було б простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде нашою,

– заявив Трамп журналістам 11 січня.

Голова МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт після прибуття до Вашингтона заявила, що острів не прагне змінювати свій статус і відкидає будь-які варіанти приєднання до США.

"Гренландія не хоче, щоб нею володіли, управляли або щоб вона була частиною Сполучених Штатів. Ми вибираємо ту Гренландію, яку знаємо сьогодні, – як частину Королівства Данія", – наголосила Моцфельдт.

Водночас, за інформацією NBC News, розглядається й інший сценарій співпраці між США та Гренландією. Йдеться про можливе укладення договору про вільну асоціацію, який передбачав би фінансову допомогу з боку Вашингтона в обмін на розширення американської військової присутності.

