Це буде дієвий компроміс: як США та Данія можуть розв'язати питання по Гренландії

У США вважають, що стратегічно важливо здобути контроль над Гренландією. Зараз триває чимало доску дискусій чи це можливо, і які методи можна використати.

Експрацівник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що у адміністрації Дональда Трампа вважають, що Гренландія потрібна США виключно задля інтересів власної безпеки та щоб підтримати світовий порядок. Проте цього можна досягти і без використання сили.

Як, без військової сили, вирішити питання Гренландії?

Девід Тафурі вважає, що найкращий спосіб для США, аби отримати вплив на Гренландію – це домовитись із Данією. Мовиться про угоду, яка дозволила б американцям отримати всі права, які необхідні для вільної роботи їхніх військових на острові і довкола нього.

Також важливо, щоб були узгоджені чіткі правила щодо того, що ці права означають.

Це має бути довготривала угода, яка б гарантувала США доступ до Гренландії у майбутньому,

– сказав експрацівник Державного департаменту США.

Тому, на його думку, не обов'язково, щоб острів ставав частиною Сполучених Штатів Америки, адже, якщо адміністрація Трампа прагне миру в цьому регіоні, то його можна досягти, домовившись із Данією.

Чи візьмуть США під контроль Гренландію?