Геополітика Америка Це буде дієвий компроміс: як США та Данія можуть розв'язати питання по Гренландії
29 січня, 19:00
Це буде дієвий компроміс: як США та Данія можуть розв'язати питання по Гренландії

Дзвенислава Андрусів
Основні тези
  • США прагнуть здобути стратегічний контроль над Гренландією для власної безпеки та підтримки світового порядку.
  • Девід Тафурі вважає доцільним домовитись із Данією про угоду, яка б надала США права на військову присутність на острові без застосування сили.

У США вважають, що стратегічно важливо здобути контроль над Гренландією. Зараз триває чимало доску дискусій чи це можливо, і які методи можна використати.

Експрацівник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що у адміністрації Дональда Трампа вважають, що Гренландія потрібна США виключно задля інтересів власної безпеки та щоб підтримати світовий порядок. Проте цього можна досягти і без використання сили.

Як, без військової сили, вирішити питання Гренландії?

Девід Тафурі вважає, що найкращий спосіб для США, аби отримати вплив на Гренландію – це домовитись із Данією. Мовиться про угоду, яка дозволила б американцям отримати всі права, які необхідні для вільної роботи їхніх військових на острові і довкола нього.

Також важливо, щоб були узгоджені чіткі правила щодо того, що ці права означають.

Це має бути довготривала угода, яка б гарантувала США доступ до Гренландії у майбутньому, 
– сказав експрацівник Державного департаменту США.

Тому, на його думку, не обов'язково, щоб острів ставав частиною Сполучених Штатів Америки, адже, якщо адміністрація Трампа прагне миру в цьому регіоні, то його можна досягти, домовившись із Данією.

Чи візьмуть США під контроль Гренландію?

  • Трамп може виплатити жителям Гренландії по одному мільйону доларів, якщо ті погодяться на приєднання доша. За словами американського президента вже начебто є початкові домовленості щодо контролю над островом.

  • Трамп пропонував купити Гренландію ще під час свого першого президентства. Тодішня влада йому відмовила. Зараз ситуація повторилась. Однак американський лідер нібито знову відступив у питанні острова.

  • Агресивна риторика адміністрації Трампа щодо Гренландії стурбувала світ і американських політиків. Це змусило владу США дещо змінити свої плани пов'язані з островом.