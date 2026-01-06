"Греландія має бути частиною США": у Білому домі не виключають військове захоплення острова
- Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив про необхідність входження Гренландії до складу США для посилення американської системи безпеки.
- Міллер не виключив можливості силового сценарію щодо острова, але поставив під сумнів територіальні претензії Данії на Гренландію, зазначивши, що це питання потребує подальшого обговорення.
Заступник глави адміністрації Трампа Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як елемент американської системи безпеки. Водночас він не виключив можливості силового сценарію щодо острова.
Трамп та його команда впевнені, що острів допоможе забезпечити безпеку в регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар посадовця для CNN.
Що сказали у Білому домі про острів?
За словами Міллера, президент США протягом кількох місяців чітко висловлює позицію, що Гренландія повинна стати частиною Сполучених Штатів у межах спільної безпекової архітектури.
Він також зазначив, що, на його думку, жодна країна не буде воювати зі США через майбутній статус острова.
Відповідаючи на запитання про можливе військове втручання, посадовець уник прямої відповіді та поставив під сумнів територіальні претензії Данії на Гренландію. Він наголосив, що США як держава-член НАТО має забезпечувати безпеку Арктичного регіону та захист інтересів Альянсу. За його словами, саме це робить питання приєднання Гренландії до США предметом подальшого обговорення.
Що відомо про інтерес Трампа до Гренландії?
Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має важливе значення для національної безпеки Америки, бо біля острова розміщено багато російських та китайських кораблів. Трамп зауважив, що острів важливий для обороноздатності США.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що можливий напад США на Гренландію під керівництвом Трампа може призвести до краху НАТО. Європейські лідери висловили занепокоєння з приводу можливих дій США щодо Гренландії, яка є частиною НАТО, і закликали Трампа припинити погрози.
Раніше Данія викликала американського дипломата через підозри у втручанні США у внутрішні справи Гренландії. Розвідка Данії підозрює, що кілька американців проводять таємну операцію для впливу на жителів Гренландії.