Вже цього року: де США можуть почати нову війну
- Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після Ірану США можуть звернути увагу на Кубу для зміни режиму.
- Політолог Олег Лісний вважає одночасні дії проти Ірану та Куби малоймовірними через складність ситуацій.
Сенатор Ліндсі Грем публічно заявив, що після Ірану наступною метою США є Куба, і що її режим впаде. Зміна режиму на Кубі може бути вигідною Трампу з електоральної точки зору через велику кубинську діаспору в США.
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що зміна режиму на Кубі відповідає як стратегічним інтересам Вашингтона, так і внутрішньополітичній логіці республіканців.
Чим вигідна Трампу зміна влади на Кубі?
Куба десятки років залишається болючою точкою для США, а Марко Рубіо – кубинець за походженням і людина з найближчого оточення Трампа – активно лобіюватиме зміну режиму на острові,
– вважає Леонов.
Тому операцію вважають цілком реальною вже до листопада цього року.
Водночас політолог Олег Лісний скептично оцінює перспективу одночасних дій США проти Ірану та Куби, наголошуючи, що Іран – це держава з власними ресурсами та балістикою, яку вже випробували на українській території.
На його думку, братися одразу за 2 серйозні цілі – все одно що сідати одночасно за дві шахові дошки з сильним суперником. Говорити про Кубу доречно лише тоді, коли іранське питання вже буде практично вирішене, але зараз США, на переконання Лісного, перебувають на початку, а не в завершальній стадії протистояння з Тегераном.
Зверніть увагу! Доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що США докладають максимум зусиль, щоб послабити військовий потенціал Ірану, але водночас підкреслив, що ця країна велика і має значні ресурси, адже її інфраструктура розбудовувалася десятиліттями.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
- Збройні сили США й надалі проводять операцію проти Ірану, що стартувала 28 лютого. За цей час американським підрозділам вдалося ліквідувати значну частину іранських систем ППО, а також позицій для запуску балістичних ракет і безпілотників.
- 2 березня Іран заявив, що під час останньої ракетно-дронової атаки його сили нібито поцілили в офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та в місце перебування командувача Повітряних сил Ізраїлю, назвавши цей удар "сюрпризом".
- Росія, попри стратегічну угоду, не надала Ірану відчутної підтримки, що ставить під сумнів її надійність як союзника.