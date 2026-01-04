На тлі рейду США проти Мадуро: Колумбія стягнула війська та танки на кордон із Венесуелою
- Колумбія стягнула танки та війська до кордону з Венесуелою після операції США, яка завершилася захопленням Ніколаса Мадуро.
- Президент Колумбії Густаво Петро висловив занепокоєння щодо напруженості в регіоні та закликав венесуельців до громадянського діалогу.
Після рейду США проти диктатора Ніколаса Мадуро Колумбія стягнула до кордону з Венесуелою танки та війська. Богота також очікує масовий наплив венесуельських біженців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Latin Times.
Яка зараз ситуація на кордоні Колумбії та Венесуели?
Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що його уряд розгорнув "громадські сили" на кордоні з Венесуелою після операції США в країні, яка завершилася захопленням диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.
У публікації в соціальних мережах Петро також повідомив, що Колумбія розгорнула "сили допомоги" на випадок "масового напливу біженців" з Венесуели.
Колумбія направила військових на кордон із Венесуелою / Відео з акаунту @Globalsurv у соцмережі Х
Колумбійський уряд відкидає цю агресію проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки. Внутрішні конфлікти між народами розв'язуються цими народами мирним шляхом. Це принцип самовизначення народів, який є основою системи ООН,
– написав Густаво Петро в соцмережі Х.
Колумбійський лідер також закликав венесуельський народ знайти шлях громадянського діалогу та єдності.
"Немає нації без суверенітету. Мир – це шлях, а діалог між народами є основоположним для національної єдності", – зазначив Петро.
Також на кордоні Колумбії з Венесуелою помітили танки / Фото з акаунту @NOELreports у соцмережі Х
Президент Колумбії також заявив про занепокоєння вибухами та незвичною повітряною активністю у Венесуелі, попередивши про зростання напруженості в регіоні. Союзники Мадуро повідомили, що контроль у Каракасі зберігається.
До речі, політолог Олег Постернак озвучив в етері 24 Каналу думку, що Едмундо Гонсалес, переможець президентських виборів 2024 року, є найкращим кандидатом на посаду президента Венесуели. За словами експерта, Гонсалес – популярна політична персона у Венесуелі, і він багато зробив для захисту прав і свобод громадян цієї країни.
Що відбувається у Венесуелі після рейду США з Мадуро?
Верховний суд Венесуели постановив, що віцепрезидентка країни Делсі Родрігес тимчасово буде на посаді очільника Венесуели. Прикметно, що сама Родрігес, по суті, є повною ставленицею Ніколаса Мадуро, а зараз навіть може перебувати у Росії.
Літак із затриманим Ніколасом Мадуро та його дружиною вже прибув до Нью-Йорка 3 січня. Суд над венесуельським диктатором та його жінкою відбудеться не пізніше вечора понеділка, 5 січня.
Цікаво, що держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Америка не воює із Венесуелою. При цьому американський дипломат підкреслив, що його країна веде війну проти організацій, що займаються незаконним обігом наркотиків.