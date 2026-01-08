"Не відповідають інтересам Америки": Білий дім заявив про вихід із 66 міжнародних організацій
- Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення фінансування та участі США у 66 міжнародних організаціях.
- США виходять з 31 структури ООН та 35 організацій поза системою ООН.
У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення фінансування та участі Сполучених Штатів у 66 міжнародних організаціях. У Вашингтоні заявили, що ці структури "більше не відповідають інтересам Америки".
Організації переважно відповідали за глобальну політику сталого розвитку. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Що відомо про вихід США з міжнародних організацій?
За даними пресслужби Білого дому, США припиняють участь у 66 міжнародних організаціях: 31 структурі ООН та 35 організаціях поза системою Організації Об’єднаних Націй.
Зокрема, поза системою ООН ідеться переважно про організації, що працюють у сферах кліматичної політики, відновлюваної енергетики, довкілля, демократії, культури, міграції, кібербезпеки та міжнародного розвитку. Водночас серед структур ООН – органи й програми, пов'язані з економічним і соціальним розвитком, кліматом, гендерною політикою, правами людини, миробудуванням, торгівлею, освітою та гуманітарними питаннями.
За словами Білого дому, ці структури "більше не відповідають інтересам Америки".
Також у Білому домі зазначили, що частина з них просуває радикальну кліматичну політику, ідеї глобального управління та ідеологічні програми. Такі заяви, на думку адміністрації, суперечать суверенітету й економічній потужності США.
Що відомо про останні заяви представників США?
Держдеп США підтвердив, що Західну півкулю визнано "винятковою зоною" інтересів Америки, зокрема щодо стратегічних пріоритетів у регіоні. Президент Трамп підкреслив важливість Гренландії для безпеки США та висловив жорсткі позиції щодо лідерів Куби та Колумбії.
Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив про необхідність входження Гренландії до складу США для посилення американської системи безпеки. Міллер не виключив можливості силового сценарію щодо острова, але поставив під сумнів територіальні претензії Данії на Гренландію.
Держдеп США звернувся до росіян та іранців із закликом не грати в ігри з Дональдом Трампом. У повідомленнях його назвали "людиною справи".