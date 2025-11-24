Мадуро офіційно терорист: як США посилюють тиск на політичний режим у Венесуелі
- Ніколас Мадуро та його уряд потрапили до списку членів іноземної терористичної організації.
- Сполучені Штати посилюють тиск на владу Венесуели.
Адміністрація Дональда Трампа визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це рішення дозволяє США посилити санкції проти активів і логістики венесуельського режиму.
Як повідомляють джерела, Трамп розраховує, що такий тиск змусить Мадуро залишити посаду та розширить можливості США для впливу на ситуацію у країні. Про це пише CNN, передає 24 Канал.
За що Мадуро визнали терористом?
Ніколаса Мадуро та його близьке оточення пов'язують із "Картелем сонць" (Cartel de los Soles) – організацією, яка контролює наркоторгівлю у венесуельських збройних силах та постачає наркотики до США і Європи.
До слова, 17 листопада, держсекретар США Марко Рубіо повідомив у X, що Вашингтон планує визнати "Картель сонць" терористичною організацією під керівництвом Мадуро.
Раніше, під час першого терміну Трампа, американський уряд уже звинувачував посадовця та інших високопоставлених венесуельських чиновників у наркоторгівлі, корупції та тероризмі.
Під керівництвом Мадуро країна пережила глибоку економічну кризу, яку посилили американські санкції. Він перебуває у міжнародній ізоляції, демонструє підтримку Росії та неодноразово звинувачував США у втручанні в конфлікт в Україні.
Натомість свою причетність до наркобізнесу венесуельський президент категорично заперечує.
До речі, ситуацію у Венесуелі коментував й очільник ГУР Кирило Буданов. Він переконаний, що найближчим часом світ буде спостерігати за долею режимів, які ігнорують цивілізовані правила та використовують наркотики й нафту як інструменти впливу.
Загострення відносин між США та Венесуелою: що відомо
За даними NYT, адміністрація Трампа опрацювала кілька сценаріїв військових дій проти Венесуели, включно з ударами по військових об'єктах, що охороняють президента Мадуро, та захопленням контролю над нафтовими активами країни.
Президент США не готовий затверджувати операції, які загрожують життю військових або можуть обернутися приниженням у разі провалу, однак деякі високопосадовці наполягають на рішучому сценарії – поваленні Мадуро.
Помічники Трампа шукають правове обґрунтування для можливого удару без схвалення Конгресу, аргументуючи, що Мадуро та його оточення є ключовими фігурами наркокартелю. Це могло б зробити його законною військовою ціллю, попри давню заборону США на вбивство іноземних лідерів.
Водночас у Карибське море прибув авіаносець USS Gerald R. Ford, що дозволяє штатам наростити військову присутність у регіоні до приблизно 12 тисяч осіб на майже десяти кораблях.
Офіційно у Вашингтоні заявляють про боротьбу з наркокартелями, але розгортання авіаносця сприймається як посилення тиску на Мадуро.