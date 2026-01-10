США готові зупиняти судна "тіньового флоту" з венесуельською нафтою будь-де, – Пентагон

Прессекретар Пентагону заявив, що США готові перехоплювати судна так званого "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. Це будуть робити незалежно від місця та часу їхнього руху.

У США наголосили ще раз на тому, що вони будуть контролювати безпеку на своїй півкулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення прессекретаря Пентагону в X.

Що відомо про можливе захоплення танкерів?

Сполучені Штати мають намір зупиняти судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, незалежно від того, де і коли вони перебувають.

Шон Парнелл заявив, що за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів змінили курс і розвернулися, щоб уникнути можливого перехоплення.

Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною,

– написав він.

Також прессекретар Пентагону додав, що США абсолютно не жартують і будуть робити все для безпеки у своєму регіоні.

Дні, коли злочинність процвітала в нашій півкулі, завершилися,

– резюмував Шон Парнелл.

Що відомо про захоплення танкерів поблизу США?