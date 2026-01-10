США готові зупиняти судна "тіньового флоту" з венесуельською нафтою будь-де, – Пентагон
- США готові перехоплювати судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, незалежно від місця та часу їхнього руху.
- За останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів змінили курс, щоб уникнути можливого перехоплення.
Прессекретар Пентагону заявив, що США готові перехоплювати судна так званого "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. Це будуть робити незалежно від місця та часу їхнього руху.
У США наголосили ще раз на тому, що вони будуть контролювати безпеку на своїй півкулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення прессекретаря Пентагону в X.
Що відомо про можливе захоплення танкерів?
Сполучені Штати мають намір зупиняти судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, незалежно від того, де і коли вони перебувають.
Шон Парнелл заявив, що за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів змінили курс і розвернулися, щоб уникнути можливого перехоплення.
Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною,
– написав він.
Також прессекретар Пентагону додав, що США абсолютно не жартують і будуть робити все для безпеки у своєму регіоні.
Дні, коли злочинність процвітала в нашій півкулі, завершилися,
– резюмував Шон Парнелл.
Що відомо про захоплення танкерів поблизу США?
США затримали нафтовий танкер Olina, який належить тіньовому флоту Росії, в Карибському басейні. Танкер використовувався для перевезення російської нафти з порушенням санкцій, і на нього накладено обмеження з боку декількох країн, зокрема США, ЄС і Великобританії.
Напередодні, 7 січня, США захопили два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia. Вони були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.
Операції із затримання танкерів проводилися у Північній Атлантиці та Карибському морі. Танкер Marinera тривалий час намагався уникнути арешту, змінюючи прапор та назву.