"Не грайте в ігри з Трампом": Держдеп США опублікував послання для росіян та іранців
- Держдеп США звернувся до росіян та іранців із закликом не грати в ігри з Дональдом Трампом, назвавши його "людиною справи".
- На тлі операції у Венесуелі акаунти Держдепу опублікували чорно-біле фото Трампа з підписом.
Офіційні акаунти Державного департаменту США в соцмережі Х звернулися до росіян та іранців. Вони закликали не грати в ігри з Дональдом Трампом та назвали його "людиною справи".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп США.
Читайте також Росія дуже мляво відреагувала на операцію США у Венесуелі: ISW назвав причину
Який допис опублікував Держдеп?
Офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту США на тлі масштабної операції у Венесуелі опублікували лаконічне послання.
Президент Трамп – людина справи. Не знали? Тепер знаєте,
– йдеться в дописах.
Акаунти також додали ефектне чорно-біле фото Трампа з підписом "Не грайте ігри з президентом Трампом".
Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявив, що Західна півкуля є зоною інтересів Вашингтона. У попередньому дописі зазначалося, що президент Трамп "не допустить загрози безпеці США в цій півкулі".
Що відбувається у Венесуелі?
У ніч з 2 проти 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
Після затримання Мадуро віцепрезидентка Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний та соціальний спокій.