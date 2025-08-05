На вихідних президент США Трамп вкотре покатав весь світ на емоційних гойдалках, а колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв був нарешті почутий. Словесна перепалка Трампа й Медвєдєва, що спалахнула в соцмережах, вилилася в гучні заяви, погрози ядерною зброєю і навіть розгортанням американських атомних підводних човнів.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф ще здатен забуксувати позитивний для України розвиток подій. Чи стане ця ескалація черговим театральним ходом Трампа, чи матиме реальні наслідки і як може вплинути, зокрема, на інтереси України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Через що посварилися Трамп і Мєдвєдєв?

Жорсткі заяви та матюки від Мєдвєдєва довго ніхто не слухав й ніхто на них не зважав. До минулого тижня, коли вони якимось дивом потрапили на очі чинному президенту США Дональду Трампу. Той зайшов до Х та побачив вербальні атаки на себе від імені російського блогера.

Той не схвалив новий ультиматум Трампа до Путіна з вимогою припинити війну за 10 днів і сам пообіцяв Америці війну.

"Трамп грає з Росією в ультиматуми: 50 днів або 10... Йому варто пам'ятати дві речі: Росія – не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен наступний ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією і Україною, а з його власною країною. Не треба йти по стопах сонного Джо".

Трамп із відповіддю не забарився і вже 31 липня порадив Мєдвєдєву тримати язика за зубами.

Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки, мені що до того. У нас мало бізнесу з Індією, їхні мита занадто високі, серед найвищих у світі. Також Росія і США майже не ведуть разом бізнес. Давайте так і залишимо, і передайте Мєдвєдєву, провальному колишньому президенту Росії, який думає, що він все ще президент, щоб стежив за словами. Він вступає на небезпечну територію,

– Трамп у своїй мережі Truth Social попереджає Мєдвєдєва.

Цікаво, що цій заяві Трампа передував пост в Х від очільника Офісу Президента України Андрія Єрмака, який, схоже, "підсвітив" для американців заяву Мєдвєдєва.

Щодо Мєдвєдєва – я не знаю, який у нього психологічний стан. Можливо, він був п'яний. Президент США – не та людина, яка допустить, щоб хтось говорив такі жахливі речі проти президента Сполучених Штатів,

– Єрмак діагностує Мєдвєдєва.

Після попередження Трампа Х Мєдвєдєва замовк, але активізувався його телеграм-канал. Там блогер відвів душу і, мабуть, сподіваючись, що Трамп до винаходу Павла Дурова не полізе, навалив про "ядерну війну", відповідаючи на "мертву економіку" російською "мертвою рукою".

Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якій він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого такого грізного президента США, значить, Росія в усьому права і продовжить йти своїм шляхом. А про "мертву економіку" Індії та Росії і "захід на небезпечну територію" – ну, нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука",

– Мєдвєдєв прожовжує погрожувати ядерною війною США та особисто Трампу і додає до посту смайлік.

Довідково! "Мертва рука" – це англомовна назва (Dead Hand) російської системи "Периметр" – комплексу автоматичного управління масованим ядерним ударом, що буде завданий у відповідь агресору. Тобто та сама система, яка має втілити путінську заяву "Ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто з*охнуть".

Ці слова знову ж "підсвітив" Єрмак, підказавши американським політикам єдино можливу лінію поведінки.

Андрій Єрмак, коментуючи суперечку між Трампом і Мєдвєдєвим, згадав цитату з фільму "Літак президента", зазначивши, що зі Сполученими Штатами так не поводяться, і припустив, що президент поверне собі свою "бейсбольну рукавичку та зіграє в м'ячик" у відповідь на дії Мєдвєдєва. Він також порадив Мєдвєдєву подивитися цей фільм, щоб нагадати про те, як Америка не терпить і завжди завдає удару у відповідь.

Президент Трамп, відповідаючи на заяви Мєдвєдєва, оголосив, що за його наказом два американських атомних підводних човни висунуто до "регіону, наближеного до Мєдвєдєва".

Слова дуже важливі, вони часто можуть призвести до незапланованих наслідків, і я сподіваюся, що цього разу так не станеться. Дякую за увагу до цієї теми,

– Трамп вдається до ескалації у відповідь на ескалацію 1 серпня.

Коли дія алкоголю в організмі Мєдвєдєва, ймовірно, почала слабшати, або ж до нього додзвонилися з Кремля, він, здається, притих, тоді як Трамп продовжував діяти.

Президент США, коментуючи слова Мєдвєдєва, який, на його думку, очолює важливу раду (хоча насправді це не так), зазначив, що той зробив дуже погані заяви, зокрема про ядерну зброю.

Мєдвєдєв, сказав деякі речі, які були дуже поганими, він говорив про ядерну зброю. А коли заговорили про ядерну зброю, у мене, знаєте, очі загорілися, я кажу: "Нам слід бути обережними, тому що це найголовніша загроза". Йому не варто було цього говорити. У нього занадто зухвала мова. Він і раніше всяке говорив. І нам слід завжди бути готовими,

– Трамп на галявині Білого дому в інтерв'ю журналісту Newsmax Робу Фіннерті підтверджує, що американські субмарини все ближче до Росії.

Як Мєдвєдєв перетворився з експрезидента на блогера?

Зоряні часи Дмитра Мєдвєдєва припали на кінець 2000-их – початок 2010-их, коли російський володар Володимир Путін дав йому побути президентом, щоб були задоволені формальності про неможливість бути обраним на третій термін поспіль.

Мєдвєдєв із завданням впорався і навіть повоював із Грузією. При цьому не обійшлося й без відхилень від курсу, який в Росії та світі розцінили як "відлигу".

Легендарне відео диких танців Мєдвєдєва:

Але з поверненням Путіна "танцювальна демократія" швидко закінчилася. Мєдвєдєв хоч і отримав пост очільника уряду Росії, але точно не був другим "центром ухвалення рішень", а був обмежений скромним збиранням корупційної ренти на власний "будиночок для качечки", але в певних межах, бо його клієнтуру було розгромлено, а самого усунуто від політики.

Найпам'ятніший епізод з прем'єрства Мєдвєдєва: дивіться відео

При цьому сам ще донедавна президент Росії Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв все більше ставав "Дімоном". Згодом він втратив уряд і був переведений до РНБО, згодом його взагалі посунули до заступника Шойгу, якого Путін надіслав туди на перетримку після провалу російського вторгнення до України.

У такій ситуації Мєдвєдєв шукав себе і віднайшов у дорогому алкоголі та блогерстві. Причому блогерстві злому. Колишній латентний ліберал перетворився на "скрєпного яструба", який люто кидався буквально на всіх і не стримувався у використанні обсценної лексики.

І якщо йому це здавалося проявом якогось тваринного мачизму, то насправді зі сторони це виглядало жалюгідно та стало матеріальним унаочненням класичного вислову Sic transit gloria mundi (тобто – "Так минає мирська слава").

Чому в Росії настала тиша після погроз Трампа?

Після цього в Росії настала "тривожна мовчанка" – на слова Трампа ніхто з офіційних осіб не реагував вже до 4 серпня, тому слово взяли соцмережі та миттєво наробили мемів по темі. У Росії, попри саркастичні заяви місцевих медіа вочевидь вже було не до сміху.

Пропагандисти з ТАСС надіслали запит до Пентагону, маючи не меті дізнатися, куди пливуть американські субмарини, але там не знайшли часу відповісти. І це при тому, що взагалі невідомо, що це за підводні човни і чи ці субмарини взагалі кудись пливуть і що мав на увазі президент США, коли казав про їхнє наближення до Росії.

Але ясно одне – це все ще більше "привертає увагу до цього питання" та не залишає Трампу мало варіантів, крім жорстких. Тепер він однозначно мусить щось робити 8 серпня, коли закінчиться термін його скороченого до 10 днів ультиматума до Путіна та Росії. А те, що Путін його проігнорує і продовжить брати Трампа на "слабо", сумнівів практично ніяких.

Але й тут є одне але, бо "це ж було вже".

Трамп вже так погрожував, але не Росії, а КНДР, коли в 2017 році заявив, що надіслав два атомні підводні човни в бік Корейського півострова, як попередження Північній Кореї. А вже незабаром проводив зустріч із комуністичним диктатором, після якої нічого не відбулося, якщо не рахувати численні ефектні фото та меми. Тому до заяв Трампа потрібно ставитись обережно й вірити лише тоді, коли це реально відбудеться.

Україна в цій ситуації має запастися віртуальним попкорном і чекати розв'язки.

Що за субмарини міг мати на увазі Трамп?

Наразі ніякої конкретики щодо субмарин немає, ба більше, невідомо, чи Трамп взагалі говорив всерйоз. Втім, це не заважає експертам прийти до консенсусної думки, що мовитися може про субмарини типу "Огайо" Ohio. Насправді довго гадати експертам не довелося, бо "Огайо" – понад 20 років як єдиний тип ракетних підводних човнів на озброєнні США.

І якщо Трамп дійсно не жартує, справи росіян кепські, бо "Огайо" – це ті самі підводні човни, що брали участь в операції "Опівнічний молот".



І якщо геополітичні наслідки бомбардування американцями сратегічних об'єктів в Ірані викликають питання, то до ефективності запусків 30 крилатих ракет класу Tomahawk з човнів класу "Огайо" не має жодних.

Атомні підводні човни типу "Огайо" – це також носії ядерної зброї, при цьому вони можуть використовувати крилаті або балістичні ракети Trident-2 (тобто "Тризуб").

Нині це найбільший підводний човен, який будь-коли будувався для ВМС США. Він має довжину 170 метрів і водотоннажність 18 750 тонн у зануреному стані і коштує понад 3,5 мільярда доларів.

Швидкість субмарини під водою – 48 кілометрів на годину, він може провести під водою автономно до 70 діб і здатен занурюватись на 500 метрів. Екіпаж судна – 155 осіб.

Всього на озброєнні США нині 18 таких сумбарин й дві з них наразі, за словами Трампа, вже "там, де їм і місце". При цьому місце це може бути доволі абстрактним, бо мова про балістичні ракети з дальністю в тисячі кілометрів, а їм не дуже й важливо бути прямо дуже близько. Для "ядерного попілу", тобто удару по Москві субмарині достатньо бути десь поблизу Нью-Йорка, бо радіус дії ракет "Трайдент" – 12 тисяч кілометрів.

Чи подіє ефект Віткоффа?

У понеділок Росія натякнула, що готова до певних поступок. Зокрема, речник Путіна Пєсков вже заявив, що не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, як того хотів Трамп, а також повідомив, що в його патрона 4 серпня відбудеться таємничий "закордонний дзвінок".

При цьому Росія наразі не вважає слова Трампа про підводні човни ескалацією (а що ж це таке, як не перехід "червоних ліній" і тоді – де вони взагалі – 24 Канал) і між рядків визнає, що Мєдвєдєв хильнув зайвого.

Москва обережно ставиться до висловлювань, пов'язаних з ядерною проблематикою, і вважає, що всі повинні бути обережними з цією темою. Росія займає відповідальну позицію і уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження... Не вважаємо, що йдеться про якусь ескалацію, обговорюються чутливі теми, які багатьма сприймаються емоційно,

– Пєсков "гасить пожежу" 4 серпня.

Також росіяни заявили, що й надалі прихильні ідеї, що політико-дипломатичне врегулювання в Україні є найкращим варіантом.

Останнє вочевидь стосувалося майбутнього візиту емісара Трампа Стіва Віткоффа. Той нібито має прибути до Москви в середу або днем пізніше, хоча ходили чутки, що цей емісар гостював в Росії минулого вікенду. Щоправда, жодних підтверджень цьому немає.

До теми Хто такий Стів Віткофф і про що він говорить з Путіним

Візит Віткоффа до Москви – дуже небезпечна історія, яка може дуже розчарувати уккраїнців, які через сварку Трампа з Мєдвєдєвим нині перебувають на вершині емоційних гойдалок і мають всі підстави радіти. Бо Трамп за 7 місяців у Білому Домі еволюціонував від страху перед "Третьою світовою" до атомних човнів біля Росії і, можливо, вже почав вчити текст пісні геніального Олега Наумовського, також відомого як cybermykola. Хоча в останні роки "ядерний шантаж" був прерогативою Путіна і трошки Кім Чен Ина. Нині ж Трамп ще не каже, шо "його червона кнопка значно більша та потужніша", як в січні 2018-го, але вже близький до того.

За вдалим співпадінням, майже одразу після сварки Трампа і Мєдвєдєва 3 серпня в Японському морі стартували спільні російсько-китайські флотські навчання, додавши до всього трохи вайбів Карибської кризи 1962 року.



І хоча алегорія не дуже робоча, бо навчання плануються трохи інакше від постів у соцмережах, світова преса, зокрема, Reuters та інші авторитетні ЗМІ, не відмовили собі в порівняннях заради "здорового клікбейту".



На фото ВМС Народно-визвольної армії Китаю, які беруть участь у спільних китайсько-російських військово-морських навчаннях China-Russia Joint Sea-2025 у Владивостоці, Росія, 1 серпня 2025 року / Фото Xinhua

Але Віткофф всі ці добрі вайби може порушити, бо він – стовідсотково проросійський. Цей персонаж абсолютно не в темі і навіть не намагається запам’яти, які конкретно українські області він хоче подарувати Путіну. А ще – їздить до Москви без перекладача, користується допомогою перекладачів Путіна, не записує ці розмови, щоб потім було можна їх проаналізувати, а потім на ефірах вже в США несе відверту російську пропаганду, ніби він Конашенков, Захарова і Пєсков в одному флаконі.

При цьому ця людина провалила всі дипломатичні напрямки, які Трамп йому довірив, відсунувши Рубіо та Келлога. І саме на нього має злитися Трамп, коли одразу після "дуже добрих розмов з росіянами" на Київ та інші міста України з потроєною силою починають летіти російські ракети та "Шахеди".

Версія Про що говоритиме Віткофф в Кремлі

Втім, навіть відверта гра Віткоффа на боці Кремля і затягування Москвою часу глобально нічого не змінять. Бо Путін не припинить зневажати Трампа й вірити у власну силу, а значить – Трампу, якщо він дійсно егоманьяк, яким себе вважає, рано чи пізно доведеться виконати власні погрози. Інакше сміятимуться вже не з Дімона.