Трамп блефує: чому він відтермінував на 50 днів введення 100% тарифів щодо Росії

Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% тарифи проти Росії, якщо вона не погодиться на мирне розв'язання війни. Однак навряд чи він піде на такий крок.

Президент США також намагається налаштувати Москву проти Китаю, але його дії можуть ще більше зблизити Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Директор із комунікації "Українського конгресу Америки" Андрій Добрянський у розмові з 24 Каналом припустив логіку та наміри Дональда Трампа.

До теми Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита та критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Чи зможе Трамп відштовхнути Росії від Китаю?

Добрянський зауважив, що Росія не має іншого майбутнього, ніж опинитися у тісних обіймах Китаю.

Росія – держава, що не відбулась, і ми чекаємо рік за роком, що вона повалиться сама. Росія має інфляцію у 21% та нульову економіку, не виготовляє нічого, окрім зброї. А з початку повномасштабного вторгнення втратила мільйон з чвертю людей,

– наголосив він.

Така економічна модель не може бути стійкою, тому, на його думку, Росія або розвалиться, або звернеться за підтримкою до сильного союзника – Китаю.

Водночас погрози Трампа запровадити 100% тарифи щодо Росії та її торгових партнерів можуть так і залишитись погрозами.

Зверніть увагу! Видання The New York Times вважають, що президент США не наважиться реалізувати свої погрози Росії. Журналісти нагадали, що масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією, зокрема з імпортом нафти, складають майже 250 мільярдів доларів на рік. Це означає, що введення 100% мит призведе до протистояння Дональда Трампа з Пекіном.

Директор із комунікації "Українського конгресу Америки" зауважив, що погроза президента США запровадити тарифи через 50 днів – це затримка з його боку. Якби він був зацікавлений в практичному застосуванні цих санкцій і тарифів, то ввів їх негайно.

Також не відбувається підготовка до запровадження цих мит проти Росії – як 100%, що пропонує Трамп, так 500%, як хоче Сенат.

Тому президенту США зараз тільки те і залишається, як пообіцяти, що, можливо, за 50 днів він запровадить 100% вторинні тарифи для країн-союзників, які можуть імпортувати російські товари, наприклад, нафту чи обладнання. Це можна охарактеризувати як блеф Трампа,

– підкреслив Андрій Добрянський.

Насамперед Трамп, висуваючи умови Росії, хоче продемонструвати, що він є миротворцем. Він, на думку директора із комунікації "Українського конгресу Америки", бажає сфотографуватися з іншими світовими лідерами, щоб залишитись у підручниках історії. Він вважає себе історичною фігурою, що здатна змінити світову економіку та загалом світ на краще.