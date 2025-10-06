Трамп підтримав ідею Путіна продовжити договір про ядерну зброю

Президент США заявив, що позитивно сприймає пропозицію Володимира Путіна продовжити договір про ядерну зброю. Трамп назвав її "гарною ідеєю".

Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Як Трамп відповів на пропозицію Путіна?

У вересні російський диктатор запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-3 2010 року, яка закінчується в лютому, якщо США зроблять те саме.

Мені здається, це гарна ідея,

– прокоментував Трамп.

За тиждень до заяви президента США посол Росії в ООН Василій Небензя заявив, що Москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна.

На думку журналістів, будь-яка угода про продовження обмеження ядерної зброї буде контрастувати з наростанням напруженості між США і Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, з огляду на повідомлення про вторгнення російських безпілотників в повітряний простір НАТО.

Що відомо про договір?