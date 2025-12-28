Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським

28 грудня має відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Мар-а-Лаго. Перед початком переговорів із українським лідером президент США мав розмову із російським диктатором.

Про це американський політик розповів у власній соцмережі, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна 28 грудня?

Так, незадовго до 19:00 (за київським часом) Дональд Трамп повідомив, що щойно провів "хорошу" та "дуже продуктивну" телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Політик підкреслив, що ця розмова відбулася перед його зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським.

Він уточнив, що переговори з українським лідером почнуться о 13:00 (20:00 – за Києвом) у головній їдальні Мар-а-Лаго. На зустрічі буде присутня преса.

До слова, речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що розмова російського та американського президентів справді відбулася. Він уточнив, що деталі цієї бесіди розповість помічник диктатора Юрій Ушаков.

Зверніть увагу! Очільник Кремля не вперше телефонує Дональду Трампу перед тим, як той має зустрітися із Володимиром Зеленським. Схожа ситуація відбулася у жовтні. Тоді напередодні візиту президента України до Білого дому диктатор подзвонив Трампу і назвав здачу Донбасу умовою для мирних переговорів. Вважається, що після цієї розмови президент США відмовився передавати Києву ракети "Томагавк".

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського 28 грудня?