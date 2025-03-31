Трамп заявив, що розізлився на Путіна: у Кремлі відреагували на заяву американця

У нещодавньому інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що був злий на Путіна через те, що той висловився щодо нелегітимності Володимира Зеленського. Американський лідер підкреслив, що диктатор має підписати мирну угоду із президентом України, незважаючи на те, подобається йому він чи ні.

Дональд Трамп наголосив, що коли винною у зриві угоди про припинення вогню буде Росія, то він застосує санкції проти її нафти. Американський лідер додав, що йому б дуже не хотілося цього робити. Також він висловив впевненість у тому, що Путін дотримає слова, передає 24 Канал.

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Що сказали у Кремлі

Речник Кремля Дмітрій Пєсков зауважив, що слова Трампа про нібито те, що він злий на Путіна, були передані у вільному викладі, а не були цитатою.

Також Пєсков додав, що Росія та США працюють над налагодженням двосторонніх відносин, "які були сильно зіпсовані попередньою адміністрацією". Також вони зайняті роботою над кількома напрямками мирного процесу в Україні.

Роботи тривають. У нас поки що немає нічого конкретного, що ми могли б або повинні вам сказати. Цей процес затягується через свою складність. Президент (Путін – 24 Канал) залишається абсолютно відкритим до контактів із президентом Трампом,

– сказали у Кремлі.

До слова, раніше Трамп анонсував телефонну розмову із Путіним цього тижня. Втім, у Кремлі зауважили, що наразі на цьому тижні жодного дзвінка не заплановано. Хоча Пєсков додав, що він може бути організований оперативно за необхідності.