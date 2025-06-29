Трамп вважає, що настав час ввести нові санкції проти Росії, – сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп міг змінити думку стосовно запровадження нових санкцій проти Росії, вважаючи, що час для посилення обмежень настав.

Таку думку висловив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice.

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Як могла змінитися думка Трампа

Згідно з оприлюдненою інформацією, співавтор законопроєкту про посилення санкцій проти Ліндсі Грем повідомив, що американський президент Дональд Трамп підтримує розгляд документа.

Водночас у мережі поширюють заяву президента США у Truth Social про санкційні новини для Росії вже у понеділок, 30 червня. Утім, ця інформація не відповідає дійсності, такої публікації немає.



Останні дописи Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Сенат США, як раніше повідомляв Ліндсі Грем, готовий запровадити проти Росії санкції, які перетворять її на торговий острів, обклавши 500% митами будь-яку країну, яка купує російські енергоносії.