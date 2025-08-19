Дональд Трамп порадив Володимиру Путіну бути "реалістом". Американський президент також закликав російського диктатора зустрітися з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що сказав Трамп під час телефонної розмови з Путіним 18 серпня?

Один з українських чиновників повідомив виданню, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що готовий обговорити територіальні питання. Водночас президент України наголосив, що це необхідно продискутувати між ним і Путіним, на що Трамп погодився.

Також відомо, що, коли Трамп зателефонував Путіну 18 серпня увечері, то сказав російському президенту, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги. Президент США також закликав російського колегу бути "реалістом".

Журналісти пишуть, що дата та місце проведення зустрічі Зеленського та Путіна досі не визначені. Однак Трамп та європейські лідери погодилися, що переговори мають відбутися до кінця серпня.

З усім тим, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 19 серпня, що до того, як український та російський лідери зможуть "сісти разом", необхідно провести "повну підготовку на робочому рівні".

У матеріалі також зазначено, що Трамп домовився з європейськими лідерами спільно працювати над гарантіями безпеки для України, подібними до статті 5 в НАТО. Але він детально не пояснив, яку роль у цьому відіграватимуть США.

Водночас Володимир Путін попросив Китай бути гарантом угоди з Америкою та європейцями.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?