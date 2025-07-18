Трамп сказав Зеленському, що Україна має перейти у наступ, – WP

4 липня Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Під час неї президент США запитував в українського лідера, чи може він вдарити по Москві і Санкт-Петербургу.

Зеленський відповів, що Україна зможе атакувати ключові російські міста, якщо матиме відповідну зброю, передає 24 Канал.

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Чому Трамп закликав Зеленського йти у наступ?

Як повідомляють журналісти WP, під час тої бесіди Трамп також сказав Зеленському, що Україна не виграє, лише обороняючись, а тому їй потрібно переходити у наступ.

Нагадаємо, що 14 липня Дональд Трамп пообіцяв надати військову допомогу Києву. За планом американського лідера, члени НАТО мають купити озброєння у США.

Зверніть увагу! Європа не одностайно підтримує план Трампа щодо фінансування озброєння для України, що може вплинути на швидкість та масштаб постачань зброї.

Крім того, президент поставив Росії ультиматум. Він погрожує запровадити вторинні тарифи у розмірі щонайменше 100%, якщо Москва не погодиться на припинення вогню упродовж 50 днів.

До слова, ЗМІ також писали про те, що Владімір Путін під час розмови з Трампом 3 липня прямо заявив, що планує піти у новий наступ упродовж 60 днів, аби окупувати усі українські області, де Росія має "значну присутність". Також про нову хвилю російського наступу пише низка ЗМІ. Зазначається, що росіяни спробують оточити підрозділи ЗСУ у трьох ключових містах – Покровську, Костянтинівці та Куп'янську.

Тим часом в Україні зазначають, що про новий наступ ворога не йдеться. Противник вже давно веде наступальні дії, оперативної паузи для відновлення сил він не брав.

Зауважимо, що загарбники продовжують зазнавати великих втрат. Водночас окупаційна армія здатна швидко відновлювати свої сили. Аналітики вважають, що за нинішнього темпу втрат росіяни можуть воювати ще щонайменше 2 роки.