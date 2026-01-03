Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою до зміни влади

У ніч проти 3 січня США провели масштабну військову операцію на території Венесуели і затримали її президента Ніколаса Мадуро. Що буде далі із цією країною, Дональд Трамп відповів під час пресконференції.

Дональд Трамп заявив, що певний час управління Венесуелою здійснюватимуть самі США, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що Трамп сказав про майбутнє Венесуели?

Ми керуватимемо країною, доки не зможемо забезпечити юридично правильну зміну влади у Венесуелі,

– наголосив президент США.

Таке рішення він пояснив тим, що не хоче аби владу в країні знову захопили незаконно, і вийшла б така сама ситуація що й з Мадуро.

Трамп також заявив про готовність провести "другу хвилю" військової операції у Венесуелі, "якщо це буде потрібно". Поки що такої необхідності немає, додав політик.

Під час брифінгу президент назвав операцію у Венесуелі найпотужнішою з часів Другої світової війни.

Крім того, Трамп розповів, що США планують залучити найбільші американські нафтові компанії, аби ті інвестували мільярди доларів у відновлення зруйнованої інфраструктури Венесуели, передусім нафтової, і забезпечили надходження доходів для країни.

Розповів президент США і про майбутню долю Ніколаса Мадуро та його дружини. Ті постануть перед американським правосуддям. Їх звинувачують у "проведенні кампанії смертельно небезпечного наркотороризму проти Сполучених Штатів та їхніх громадян".

Що відомо про операцію США у Венесуелі?