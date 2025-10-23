У Білому домі анонсували "важливу заяву" Трампа

Ввечері 23 жовтня в Білому домі Дональд Трамп виступить з оголошенням. Його зміст наразі невідомий.

Відповідна інформація про виступ Трампа з'явилася в його розкладі, передає 24 Канал.

Актуально У тій війні Росія переможе: як вимоги США і Путіна до України може спровокувати ще один конфлікт

Коли очікувати на заяву американського президента?

Згідно з офіційними даними, Дональд Трамп виступить о 22:00 за Києвом.

До того ж за дві години до цього, а саме о 20:00 розпочнеться пресконференція речниці Білого дому Керолайн Левітт.



Опублікований розклад президента США / Скриншот із сайту

До слова, напередодні 22 жовтня Трамп скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч мала відбутися після їхньої телефонної розмови щодо ситуації в Україні, однак Трамп дійшов висновку, що наразі проведення переговорів є недоцільним.

Попередні важливі заяви очільника Білого дому