23 жовтня, 16:00
У Білому домі анонсували "важливу заяву" Трампа

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Дональд Трамп зробить оголошення у Білому домі у четвер, 23 жовтня.
  • Зміст заяви наразі невідомий.

Ввечері 23 жовтня в Білому домі Дональд Трамп виступить з оголошенням. Його зміст наразі невідомий.

Відповідна інформація про виступ Трампа з'явилася в його розкладі, передає 24 Канал.

Коли очікувати на заяву американського президента?

Згідно з офіційними даними, Дональд Трамп виступить о 22:00 за Києвом.

До того ж за дві години до цього, а саме о 20:00 розпочнеться пресконференція речниці Білого дому Керолайн Левітт.


Опублікований розклад президента США / Скриншот із сайту

До слова, напередодні 22 жовтня Трамп скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч мала відбутися після їхньої телефонної розмови щодо ситуації в Україні, однак Трамп дійшов висновку, що наразі проведення переговорів є недоцільним. 

Попередні важливі заяви очільника Білого дому

  • Президент США провів спільний брифінг із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Під час виступу американський лідер торкнувся тем війни в Україні, санкцій проти Росії та питань, пов'язаних із постачанням озброєння. 

  • Трамп заявив, що українські сили у своїх операціях використовують ракети та інше озброєння, надане європейськими союзниками. 

  • За його словами, Вашингтон не несе відповідальності за ці удари, оскільки США не продають зброю безпосередньо Україні, а передають її до розпорядження НАТО. 

  • Крім того, президент оголосив про введення нових масштабних санкцій проти Росії – перших такого рівня з початку його каденції. Під обмеження потрапили енергетичні гіганти "Роснєфть" і "Лукойл", а також 31 їхня дочірня структура. 

  • Американський президент визнав, що його нещодавні контакти з Путіним не дали конкретних результатів. Водночас він підкреслив, що настав момент для пошуку реальних домовленостей, які можуть покласти край війні.

  • Вашингтон, за словами Трампа, продовжить відстоювати ідею мирного врегулювання конфлікту, однак досягнення стійкого миру залежить насамперед від готовності Росії діяти чесно та брати участь у переговорах без маніпуляцій. 