Трамп шокував новою заявою про Іран: політолог припустив, чи виконає він свої погрози

Дональд Трапм зробив дуже різку заяву щодо Ірану, наголосивши, що увечері 7 квітня всі дізнаються про "один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу". Президент США зауважив, що може зникнути ціла цивілізація. Це означає, що Трамп готовий до важких кроків щодо Тегерану.

Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, до яких вчинків можуть вдатися Сполучені Штати. Він припустив, які саме дії Вашингтона можуть дійсно розв'язати їхній конфлікт з Тегераном.

До яких наслідків можуть призвести дії США?

Божко наголосив, що, імовірно, погрози Трампа реалізуються у такий спосіб, що він віддасть наказ завдати масових ударів по Ірану. Адже стерти його з лиця землі у Сполучених Штатів не вийде швидко, тому що Іран – це величезна країна, і її фізичне знищення – це не один і не два місяці роботи.

"Очевидно, зазнають ударів іранські електростанції, об'єкти інфраструктури. Про це багато говорять у США. Однак я дуже сумніваюсь, що це призведе до таких докорінних змін у світі, як падіння режиму Ірану, чи тим більше руйнування цивілізації, до якої належить Іран", – припустив він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 7 квітня зробив заяву щодо загибелі сьогодні цілої цивілізації. Він зазначив, що не хоче цього, але "ймовірно, так і станеться". За його словами, всі дізнаються про "один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу". Трамп додав, що оскільки відбулась "тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані уми", імовірно, може статися "щось революційно чудове".

Попри те, що Трамп може завдати серйозних ударів по Ірану, очевидно, наскільки США обмежені у своїх діях і наскільки вони намагаються виставити їх нібито вирішальними і масштабними, щоб, на думку голови центру політичних студій "Доктрина", витиснути з Ірану бажання домовлятися з ними негайно.

Коли може розпочатися справжня війна в Ірані?

Водночас погрози від Дональда Трампа у бік Тегерану лунають протягом певного періоду часу. Також відомі вимоги США та Ірану, які наразі дуже відрізняються. Проте прогресу у розв'язанні конфлікту не видно.

Також немає переговорного процесу, щоб не говорила американська сторона, тому що це спроба вплинути на американський ринок, заспокоїти виробників, гравців ринку,

– зауважив Ярослав Божко.

Війна, на його думку, ще не почалася, адже те, що відбувається зараз, – доволі обмежена історія, яка триває рівно стільки, скільки є авіаракети та інші доволі дефіцитні засоби.

Справжня війна почнеться, коли США ухвалять рішення про вторгнення на територію Ірану. Але до цього, здається, наразі американське військово-політичне керівництво не готове. Або ж готове лише до обмежених дій на певній частині території Ірану. Тобто до тих подій, які ведуть у найдовшу частину цієї історії, ми ще навіть не підійшли впритул,

– пояснив голова центру політичних студій "Доктрина".

Американське керівництво все ще сподівається розв'язати цю ситуацію якомога швидше. І це, за його словами, помилковий підхід США – замість довгої серйозної військової операції готувати коротку і блискавичну, яка може не досягти цілей.

США все одно можуть опинитися у стані, коли вони будуть змушені переходити до наземної операції, до якої безпосередньо зараз вони можуть бути не готові у тому обсязі, в якому це буде потрібно.

