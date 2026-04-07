Трамп пригрозив Ірану нищівними ударами: чому від цього може постраждати і Україна

Президент США заявив про останній ультиматум Ірану. Якщо той не піде на поступки, Дональд Трамп обіцяє, що цю цивілізацію буде стерто з обличчя землі. Водночас журналіст Такер Карлсон, який колись був прихильником Трампа, а зараз його критикує, заявив, що США можуть використати ядерну зброю в Ірані.

Журналістка, психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, чи здатний Трамп застосувати ядерну зброю проти Тегерану. Вона розкрила, які наслідки конфлікту на Близькому Сході відчує Україна.

Якщо Трамп застосує ядерну зброю в Ірані, як це вплине на Україну?

Волошина припустила, що Трамп все ж таки не використає ядерну зброю, попри те, що про це говорить Такер Карлсон, а також росіяни.

Для України це було б не вигідно. По-перше, це антилюдський вчинок, а, по-друге, будь-хто, хто відкриє цей ящик Пандори та застосує ядерну зброю проти неядерної країни, розв'яже руки Володимиру Путіну щодо використання цієї зброї,

– впевнена вона.

Тому Трамп, на її думку, своєю поведінкою шкодить не тільки США, а взагалі усьому людству, порушуючи правила, які існують. Адекватний цивілізований світ намагався протистояти усім неадекватним, людожерським диктатурам. Тепер вже, на її думку, не зрозуміло, де людожерські диктатури, а де – демократичні. Але, як зауважила журналістка, чим далі, тим більше здається, що це якраз Сполучені Штати.

Водночас Трамп своїми заявами і діями тільки укріплює режим аятол. Він відмовляється консолідувати зусилля з партнерами, щоб звільнити Іран від чинного режиму. Насправді Трампа цікавить лише нафта.

Важливо! Ультиматум, який оголосив Трамп Ірану, спливає. Президент США зазначив, що зараз проводяться запеклі переговори Вашингтону та Тегерану щодо припинення конфлікту.

Наразі президент США намагається знести цей режим, домовившись з кимось з верхівки Ірану, і це те, що він зробив у Венесуелі. Такий сценарій він намагається застосувати і щодо російсько-української війни. Трамп хоче віддати український народ на поталу Путіну. Але, за словами психологині, питання у нафті.

Трамп, на жаль, здатен на будь-що, а це на руку Путіну. Сьогодні він просто відкриває можливості для Росії щодо того, на що вона не могла наважитися, – останнього ядерного аргументу. Трамп, дійсно, може підштовхнути очільника Кремля до цього рішення,

– вважає Лариса Волошина.

Крім того, риторика Трампа щодо НАТО (країни-члени Альянсу не поспішають розблоковувати Ормузьку протоку), на який він образився і не збирається захищати, свідчить про запрошення для нападу на дружні Україні країни Балтії.

Тому коли Трамп робить свої заяви щодо того, що він застряг в Ірані, то все це б'є по найближчих і найрідніших союзниках України, і це, на її думку, дуже прикро.

Яка ситуація довкола конфлікту США та Ірану?