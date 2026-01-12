Трамп каже, що розглядає кілька "дуже сильних варіантів” дій проти Ірану
- Дональд Трамп заявив, що США розглядають "дуже рішучі варіанти" дій проти Ірану, якщо Тегеран атакує американські об'єкти.
- Трамп підтвердив контакт з лідерами іранської опозиції та зазначив, що іранські чиновники дзвонили для переговорів.
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають "дуже рішучі варіанти" дій проти Ірану. Це станеться у разі, якщо Тегеран вирішить атакувати військові або комерційні об'єкти країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про можливу відповідь на дії Ірану?
Журналісти попросили прокоментувати Дональда Трампа заяви з боку Ірану, що у разі удару по них американські військові та комерційні бази будуть вважатися законними цілями.
На це президент США відповів, що, якщо іранська сторона це зробить, то США завдадуть їм удару, якого вони ще ніколи не відчували.
Вони навіть не повірять у це. У мене є дуже потужні варіанти. Тож, якщо вони це зроблять (Іран вдарить по об'єктах США – 24 Канал), вони отримають дуже, дуже потужну відповідь,
– сказав Трамп.
Також главу Білого дому запитали, чи підтримує його адміністрація контакт з лідерами іранської опозиції у зв'язку з протестами. На це Дональд Трамп відповів ствердно, але не проговорив деталей.
"Ви дізнаєтеся про це дуже скоро", – заінтригував американський президент.
Також Трамп сказав, що іранські чиновники дзвонили йому "для переговорів", проте Вашингтон може діяти в Ірані до відповідної зустрічі.
Які варіанти удару по Ірану розглядає Трамп?
Видання The New York Times писало, що Дональд Трамп розглядає військове втручання в Ірані у відповідь на придушення протестів. Окрім прямого військового удару, розглядають кібероперації проти іранських військових об'єктів та нові економічні санкції.
Наразі Дональд Трамп не ухвалив жодного рішення щодо цього. Водночас американський лідер попередив Тегеран, що може втрутитися у внутрішню ситуацію в Ірані, якщо влада почне вбивати людей.
Також видання WSJ зазначало, що адміністрація Трампа обговорює можливість масштабного авіаудару по Ірану. Однак поки жодних конкретних дій для підготовки цього вжито не було.