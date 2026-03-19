Угорщина закрила в'їзд до Шенгену 3 відомим українцям – ті нібито погрожували Орбану

Угорський уряд вирішив заборонити в'їзд до країни та Шенгенської зони 3 громадянам України. Вони нібито погрожували Угорщині та прем'єр-міністру Орбану та його родині.

Голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш повідомив, що йдеться про екснардера і генерал-лейтенанта СБУ Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена. Про це пише 24hu.

Чому Угорщина заборонила в'їзд 3 українцям?

За словами Гуяша,

Омельченко нібито погрожував "убивством" прем'єра і радив йому подумати про дітей і онуків;

Тізенгаузен обговорював можливість відправки українських військ до Угорщини.

Щодо Карася, міністр заявив, що підставою для заборони є те, що він очолює "неонацистську групу C14", а також нібито погрожує Орбану та країні.

Видання зауважило, що одну із заяв Омельченка урядові медіа поширили у змонтованому вигляді, щоб створити враження погрози родині прем'єра, хоча насправді це було не так.

Нагадаємо, що раніше Угорщина заборонила в'їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді через атаки на нафтопровід "Дружба".

