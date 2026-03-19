Угорщина закрила в'їзд до Шенгену 3 відомим українцям – ті нібито погрожували Орбану
- Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони трьом українським громадянам, звинувативши їх у погрозах прем'єр-міністру Орбану та його родині.
- Серед тих, кого стосується заборона: генерал-лейтенант Григорій Омельченко, військовий Євген Карась та політичний аналітик Борис Тізенхаузен.
Угорський уряд вирішив заборонити в'їзд до країни та Шенгенської зони 3 громадянам України. Вони нібито погрожували Угорщині та прем'єр-міністру Орбану та його родині.
Голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш повідомив, що йдеться про екснардера і генерал-лейтенанта СБУ Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена. Про це пише 24hu.
Чому Угорщина заборонила в'їзд 3 українцям?
За словами Гуяша,
- Омельченко нібито погрожував "убивством" прем'єра і радив йому подумати про дітей і онуків;
- Тізенгаузен обговорював можливість відправки українських військ до Угорщини.
- Щодо Карася, міністр заявив, що підставою для заборони є те, що він очолює "неонацистську групу C14", а також нібито погрожує Орбану та країні.
Видання зауважило, що одну із заяв Омельченка урядові медіа поширили у змонтованому вигляді, щоб створити враження погрози родині прем'єра, хоча насправді це було не так.
Нагадаємо, що раніше Угорщина заборонила в'їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді через атаки на нафтопровід "Дружба".
Останні скандали між Угорщиною і Україною
Під час наради Володимир Зеленський натякнув, що ніхто в ЄС, зокрема Віктор Орбан, не має блокувати допомогу Україні. Інакше, мовляв, із ним "поговорять ЗСУ".
В Угорщині це сприйняли як погрозу. Речник уряду Золтан Ковач заявив, що це неприйнятний шантаж. Орбан підкреслив, що такі слова стосуються всієї країни. Глава МЗС Петер Сіярто також різко розкритикував заяву, наголосивши, що Угорщині не можна погрожувати. Критику висловила й опозиція: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського пояснити або відкликати свої слова.
На початку березня 2026 року в Угорщині затримали 7 інкасаторів українського Ощадбанку та два броньовані авто. Вони везли з Австрії до України великі суми коштів і золото.
Україна заявила про фактичне "викрадення" людей і майна та вимагала їх звільнення. Угорщина заявила, що підозрює інкасаторів у відмиванні грошей і відкрила розслідування. Інкасаторів згодом відпустили, але гроші й частину цінностей залишили під арештом.