"І що тоді?", – Орбан цинічно допустив заліт угорських дронів в Україну
- Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною, тому не має права обурюватися через угорські дрони у своєму повітряному просторі.
- Орбан сказав, що якщо Захід припинить фінансову підтримку, Україна може збанкрутувати, і порадив Зеленському "розвернутися на схід".
Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною. А тому, на думку прем'єра Угорщини, вона не має права обурюватися через угорські дрони у своєму повітряному просторі.
Вже кілька днів між Києвом і Будапештом триває словесна перепалка через угорський дрон-розвідник, який зафіксували над Україною. Угорці запевняють, що українцям примарилося, а останні оперують фактами, передає 24 Канал із посиланням на HVG.hu.
Що нового Орбан сказав про угорські дрони над Україною?
Втім, у своєму промо-шоу на YouTube "Клуб воїнів" Віктор Орбан припустив, що угорські дрони могли перелетіти кордон з Україною на кілька метрів.
"І що з того?", – спитав сам себе угорський прем'єр. Він додав, що Україна не є незалежною і суверенною державою, а тому не має права через це лютувати.
Орбан наголосив, що Україну утримує Європа. Мовляв, якщо завтра Захід не дасть Україні і копійки, вона може збанкрутувати.
Угорський прем'єр порадив Володимиру Зеленському "розвернутися на схід", адже там справжня загроза. Він зауважив, що ніхто не хоче нападати на Україну з боку НАТО.
Україна втратила п'яту частину території, там її суверенітет закінчився, решту утримуємо ми. Але ми не вороги,
– заявив Орбан.
Що відомо про конфлікт Угорщини та України через дрон?
- 26 вересня над Закарпатською областю двічі зафіксували проліт угорського дрона-розвідника. Він залетів вглиб України на 40 кілометрів.
- Володимир Зеленський припустив, що Угорщина могла розвідувати промисловий потенціал прикордонних районів.
- Очільник угорського МЗС Петер Сіятро накинувся на президента України, заявивши, що той "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість" і "починає бачити те, чого насправді немає".
- Віктор Орбан своєю чергою заявив, що Україна давно б розпалася без підтримки НАТО та ЄС, частиною яких є Угорщина. Він закликав Зеленського припинити переслідувати Угорщину.