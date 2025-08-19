Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати багато територій за обміном територіями. Так чи інакше, Україна, за його словами, поверне собі спокійне життя.

Трамп зазначив, що Україна виграє завдяки американській зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Трамп висловився про вступ України в НАТО

Що Трамп заявив про обмін територіями?

Будь-хто може поводитися мило, але дивіться: Україна поверне своє життя, у ній припинять повсюди гинути люди, і вони отримають багато землі,

– заявив Трамп.

Він підкреслив, що армія Росії є однією з найпотужніших у світі, "подобається це людям чи ні". Водночас у США є найкраща у світі зброя. Завдяки їй та неймовірній хоробрості українських військових, на його думку, Україна ще тримається.

"Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас", – вважає президент США.

Він нагадав, що "79% території" Донбасу вже окупована. Трамп також вважає, що Україні марно сподіватися повернути Крим чи вступити до НАТО.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні?