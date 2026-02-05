Україна та Росія домовилися про обмін полоненими, – Віткофф
- Україна та Росія домовилися про обмін 314 полоненими за участю делегацій США, України та Росії.
- Переговори, що проходять 4 та 5 лютого в Абу-Дабі, тривають, і очікується подальший прогрес у найближчі тижні.
У четвер, 5 лютого, Стів Віткофф прокоментував мирні перемовини, анонсувавши подальший прогрес. Водночас він повідомив про досягнення домовленості між представниками Росії та України щодо проведення обмінів полоненими.
Про це повідомив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.
Чи погодилась Росія на обмін полоненими?
Спецпосланець повідомив, що делегації США, України та Росії досягли домовленості щодо обміну полоненими. Йдеться про обмін у форматі 157 на 157. Ця угода стала однією із конкретних результатів поточного етапу переговорів.
Стів Віткофф також прокоментував мирні перемовини, які проходять 4 та 5 лютого в Абу-Дабі, зазначивши, що переговорний процес триває, а попереду ще багато роботи.
За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.
Нагадаємо, 4 лютого, після проведення першого етапу перемовин в ОАЕ, Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими. За його словами, обмін має відбутися найближчим часом.
Коли відбулись останні обміни?
Обмін полоненими планували провести на Новий рік, однак Росія затягувала із цим та проігнорувала раніше визначені домовленості.
Згодом вкінці січня в Україну повернули 1000 тіл полеглих українських захисників. Натомість у Росію відправили 38 тіл окупантів, серед яких було тіло, передане Україні під час попереднього обміну.
Останній обмін між сторонами відбувся 2 жовтня. Тоді в Україну повернулися 185 українських захисників з різних підрозділів (серед них двоє бійців "Азову") та ще 20 цивільних.